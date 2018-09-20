洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

一时之堵，带来未来之畅
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-13 09:32

　　主持人：本报新闻观察员洛谭

　　嘉宾：市民王书敏

　　王书敏：近日，我和几个朋友小聚，其中一个朋友姗姗来迟，原来是路上遇到了交通拥堵，耽误了点儿时间。这个朋友埋怨堵车让自己迟到了。我说，我市正在进行交通秩序治乱治堵工作，交通状况已经有所改观了。

　　洛谭：对于这种暂时的堵，与其埋怨，不如盼望经过道路建设，市民未来出行变得更顺畅、更快捷、更高效。

　　王书敏：我觉得，多数人都像我一样，虽然对道路拥堵有点儿烦，但更津津乐道于洛阳的各项道路建设、改造，我们对洛阳未来的交通满怀憧憬。

　　洛谭：记得修建古城快速路时也对道路通行带来了一定影响，当时有不少人对交通拥堵很烦恼。而如今，俯瞰我市中心城区，一条古城快速路横贯东西，气势如虹，为洛阳增添了不少现代都市味儿，这成了众多洛阳市民的共同感受。

　　我住在高新区创业路附近，在古城快速路修建之前，每天开车上班至少需要半个小时，但是今年7月，古城快速路金城寨街至忠义街段全面放行后，我从家出发，先过西苑桥，再上古城快速路，最后拐向厚载门街，到洛阳日报报业大厦不过10分钟左右，比过去快多了。通行效率大幅提高、交通成本有效降低，古城快速路带给我的改变，是生活品质的提升。现在仔细想想，修建古城快速路期间遇到的那些堵都是值得的，都是暂时的。一句话，没有过去的堵，哪儿来今天的畅。

　　王书敏：我也是古城快速路的受益者。我的单位就位于古城快速路西段，路修好后，不仅路上花的时间少了，而且交通秩序也大为改善，附近交通快速、安全、文明是我最大的感觉。

　　洛谭：遇到交通拥堵，着急上火是人之常情，关键是咱要先学会疏解自己拥堵的情绪。仔细想想，把眼光放长远一些，或许火气就小了、没了，心不堵了。谁都知道，健身既累又苦，还费时间，但是看着日渐精瘦的身材，你会觉得，所有流过的汗水都是值得的。健身如此，道路建设何尝不是如此呢？现在的一时之堵，带来的一定是未来之畅。

　　关于治乱治堵，您有什么感受、建议，请拨打66778866，或关注微信公众号“微动洛阳”留言。
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·宝宝出牙慢牙缝大，怎么办？
  • ·热水泡脚是养生，还是慢性自杀？
  • ·牙齿矫正可以瘦脸？这些正牙误区你中了几个？
    		•
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始...
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
        近期，一篇《现在日子过反了？年轻人随心，中年人拼命，老年人坚持奋斗！》的文章在朋友圈热传。相较于不少...
  • ·网上购物有妙招 中老年也爱买买买
  • ·他们这样安排每一天 晚年生活有声有色
  • ·他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳地铁1号线杨湾站主体结构封顶 “...
  • 洛阳18座天桥，等您来起名儿
  • 洛阳城建重点项目建设者昼夜奋战 续写...
  • 54个路口“信号灯手术”后 洛阳这个...
  • 稀奇！洛阳近20斤重“红薯王”拍出6800元
  • “双11”洛阳“剁手族”消费超8.2亿元...
  • 《星光大道》栏目组洛阳地区选拔赛开赛
  • 洛阳市将添内陆“无水港”
  • 今冬洛阳继续推行采暖季阶梯电价政策
  • 楼上孩子太“闹腾” 楼下拖把忙“还击”
    		•
    百姓呼声
    洛阳市地铁控制中心项目计划年底前开工
    咨询：谷水立交工程一标段是怎么规划的
    精彩图片
    洋学子品味洛阳三彩文化
    稀奇！洛阳近20斤重“...
    54个路口“信号灯手术...
    洛阳华夏文房文化博物馆
    精彩热帖

    林中的深秋

    洛阳老城窜胡同

    额济纳胡杨林

    菊花
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605