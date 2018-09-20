一时之堵，带来未来之畅

遇到交通拥堵，着急上火是人之常情，关键是咱要先学会疏解自己拥堵的情绪。仔细想想，把眼光放长远一些，或许火气就小了、没了，心不堵了。谁都知道，健身既累又苦，还费时间，但是看着日渐精瘦的身材，你会觉得，所有流过的汗水都是值得的。健身如此，道路建设何尝不是如此呢？现在的一时之堵，带来的一定是未来之畅。

主持人：本报新闻观察员洛谭

嘉宾：市民王书敏

王书敏：近日，我和几个朋友小聚，其中一个朋友姗姗来迟，原来是路上遇到了交通拥堵，耽误了点儿时间。这个朋友埋怨堵车让自己迟到了。我说，我市正在进行交通秩序治乱治堵工作，交通状况已经有所改观了。

洛谭：对于这种暂时的堵，与其埋怨，不如盼望经过道路建设，市民未来出行变得更顺畅、更快捷、更高效。

王书敏：我觉得，多数人都像我一样，虽然对道路拥堵有点儿烦，但更津津乐道于洛阳的各项道路建设、改造，我们对洛阳未来的交通满怀憧憬。

洛谭：记得修建古城快速路时也对道路通行带来了一定影响，当时有不少人对交通拥堵很烦恼。而如今，俯瞰我市中心城区，一条古城快速路横贯东西，气势如虹，为洛阳增添了不少现代都市味儿，这成了众多洛阳市民的共同感受。

我住在高新区创业路附近，在古城快速路修建之前，每天开车上班至少需要半个小时，但是今年7月，古城快速路金城寨街至忠义街段全面放行后，我从家出发，先过西苑桥，再上古城快速路，最后拐向厚载门街，到洛阳日报报业大厦不过10分钟左右，比过去快多了。通行效率大幅提高、交通成本有效降低，古城快速路带给我的改变，是生活品质的提升。现在仔细想想，修建古城快速路期间遇到的那些堵都是值得的，都是暂时的。一句话，没有过去的堵，哪儿来今天的畅。

王书敏：我也是古城快速路的受益者。我的单位就位于古城快速路西段，路修好后，不仅路上花的时间少了，而且交通秩序也大为改善，附近交通快速、安全、文明是我最大的感觉。

洛谭：遇到交通拥堵，着急上火是人之常情，关键是咱要先学会疏解自己拥堵的情绪。仔细想想，把眼光放长远一些，或许火气就小了、没了，心不堵了。谁都知道，健身既累又苦，还费时间，但是看着日渐精瘦的身材，你会觉得，所有流过的汗水都是值得的。健身如此，道路建设何尝不是如此呢？现在的一时之堵，带来的一定是未来之畅。

关于治乱治堵，您有什么感受、建议，请拨打66778866，或关注微信公众号“微动洛阳”留言。