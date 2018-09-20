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保护孩子，大人再多的努力都不为过
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-13 09:32

　　为了孩子健康、安全、无忧无虑地成长，需要全社会为他们织就一张“安全网”，这既是社会责任的凸显，又是社会文明的彰显。保护孩子，要敢“找事儿”，别怕“多事儿”！

　　一个小男孩外出时不服大人管教，竟谎称外公是人贩子，引来热心市民报警，警方最后发现这是一场误会。

　　孩子的举动让人哭笑不得，大人对孩子进行教育很有必要，不过从热心报警的市民到认真调查的民警，都为这场误会带来温暖的感觉。保护孩子安全，市民有如此的警惕性值得称道，遇到类似情况，市民理应重视起来，万一孩子说的话是真的呢？

　　孩子发生意外，多因为家长疏于监管。孩子面临的危险场景生活中并不少见：家长出去购物，将孩子独自锁在屋里，导致孩子翻窗找人；孩子在玩水，家长在一旁只顾闲聊或看手机，导致孩子溺水；逢年过节带孩子外出，家长只图自己玩得开心，导致孩子走失……孩子的安全，父母当然应该操起心来，但很多时候，孩子的安全也需要成人社会提供更多保障。

　　去年夏天，外省一名4岁男童被父母遗忘在车内，5个小时后，孩子被发现时已因高温窒息死亡，车窗上满是孩子挣扎时留下的小手印。我们虽然不能苛责从车旁经过的路人，但这起悲剧还是给大家提了个醒：如果平时多留意身边的异常情况，就可能挽救一个孩子、一个家庭，保护孩子，大人再多的努力都不为过！

　　笔者在微博上看到这么一条新闻：一个成都姑娘乘坐公交车时发现，虽然天气已转凉，但她身边的男子抱着的孩子仍然身穿短袖。觉得蹊跷，这个姑娘立刻拍照、报警，警方及时赶到发现，这是一个被拐的孩子。

　　近年来，这种凭蛛丝马迹识破人贩子的新闻真不少，这里面固然有人贩子作案时露出马脚的因素，但也从一个侧面证明，公众的警惕意识和社会责任感越来越强，越来越多的人开始留心身边不同寻常的细节，为孩子的安全筑起了一道道“防火墙”。

　　由于缺乏自我保护能力，不能准确判断身边的危险，现实生活中不乏“憨胆大”的孩子。为了孩子健康、安全、无忧无虑地成长，需要全社会为他们织就一张“安全网”，这既是社会责任的凸显，又是社会文明的彰显。保护孩子，要敢“找事儿”，别怕“多事儿”！(新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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