采暖期间，洛阳市将实施错峰生产

昨日，记者从市环境攻坚办了解到，随着采暖季到来，我市将按照基本抵消冬季取暖新增污染物排放量的原则，组织实施工业企业错峰生产，切实减轻冬季重污染天气影响，时间为今年11月15日至明年3月15日。

昨日，记者从市环境攻坚办了解到，随着采暖季到来，我市将按照基本抵消冬季取暖新增污染物排放量的原则，组织实施工业企业错峰生产，切实减轻冬季重污染天气影响，时间为今年11月15日至明年3月15日。

记者了解到，错峰生产涉及钢铁、焦化、铸造、建材、火电等行业。能够达到特别排放限值、稳定实现达标排放、无组织排放治理到位且加装在线监控设施的企业实施限产限排。以煤(含煤制气)为燃料、不能实现达标排放、无组织排放治理不到位、未按期完成治理改造任务、环保设施不达标、没有完成煤炭消费总量控制目标进度的企业实施停产治理。

此外，对于清洁生产水平处于行业领先水平、实现超低排放、无组织排放治理到位的企业给予豁免错峰生产，但在重污染天气应急管控时要纳入管控清单，落实应急减排措施。

市环境攻坚办相关负责人介绍，市环保局、国网洛阳供电公司将建立工业企业错峰生产用电监管监控平台，对全市错峰生产企业大气污染物排放、用电量等指标实行每日监控，每天研判分析企业污染物排放和用电量变化情况，判断企业是否执行停产措施、是否按要求落实限产措施。对拒不落实限产停产措施的企业，按照法定程序，采取依法限电措施。

各县(市)区政府将组织开展错峰生产专项执法行动，对拒不执行错峰生产的企业和虚报瞒报错峰生产的现象加大处罚和追责力度。（洛阳晚报记者 潘立阁）