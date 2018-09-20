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记者跑腿：男女其中一方是洛阳户籍 均可到定点医院免费婚检
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-13 09:00

　　-本期关注：

　　日前，姑娘小陈通过洛阳网“百姓呼声”频道反映，她即将结婚，想与男友到医院进行婚前检查(简称婚检)，可她不清楚婚检是否需要准备材料，是否要预约，有哪些注意事项。日前，《洛阳晚报》记者向市妇幼保健计划生育服务中心进行咨询。

　　-听您倾诉：

　　小陈和男友均为本地人，俩人已交往了5年。今年年底，她与男友准备举行婚礼。近期，俩人除了准备办理婚姻登记，还计划进行婚检。

　　可是，小陈与男友对婚检是否需要准备材料、能否预约、有哪些注意事项等问题不了解，于是她通过洛阳网“百姓呼声”频道进行咨询，希望相关部门能给予答复。

　　-所跑单位：

　　市妇幼保健计划生育服务中心

　　-跑腿经历：

　　记者就此事向市妇幼保健计划生育服务中心进行咨询。该中心工作人员李云霞说，婚检指的是结婚前对男女双方进行常规体格检查和生殖器检查，以便发现疾病。婚检主要内容包括婚前医学检查基本项目、婚前卫生指导和婚前卫生咨询三大部分，其中婚前医学检查基本项目包括体格检查项目和辅助检查项目，例如询问病史、胸部透视、血常规、乙肝表面抗原检查、艾滋病抗体筛查等。婚前医学检查基本项目为免费项目，其他自费特殊检查项目由当事人根据医学建议自愿选择。

　　“婚检意义重大，不仅能保障结婚男女婚后的婚姻幸福，还能进一步提高出生人口质量，降低出生缺陷发生率。”李云霞说，因此，婚检虽然不是强制性的，但还是希望结婚男女能到医院进行婚检。

　　记者了解到，结婚男女双方只要其中一方是我市户籍人口，均可享受免费婚检，但有时限要求，即结婚男女要在登记结婚前三个月至登记结婚后一个月内，到具有相关资质的医院进行婚检。

　　李云霞说，我市定点的婚检机构是市妇女儿童医疗保健中心，男女双方需要携带户口簿、身份证、3张1英寸照片，于周一至周五早上到医院检查。需要注意的是，由于婚检需要验血，因此去婚检时需要空腹，同时还有其他相关要求，检查时医生会进行询问并说明。

　　了解到小陈的情况，李云霞说，小陈与其男友符合我市免费婚检的政策，可安排时间携带相关材料到市妇女儿童医疗保健中心进行婚检。

　　-跑腿结果：

　　小陈已经清楚相关政策，与男友商量会抽空到医院进行婚检。

　　-诉求人评价：

　　感谢记者帮忙咨询相关政策。（洛阳晚报记者 魏巍 实习生 张雨薇 通讯员 耿梅）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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