洛阳市将添内陆“无水港”

未来，“洛阳制造”从洛阳出发，可以经铁路运输直达宁波舟山港，实现在家门口“买卖全世界”。

项目档案

-项目名称：洛阳陆港多式联运物流中心。

-项目简介：该项目位于涧西区，依托一拖铁路编组站建设。该编组站是全省唯一的由企业运营的国家二级铁路编组站，有铁路专用线直达洛铜、洛轴、一拖、中信重工、洛耐五大厂区。

未来，“洛阳制造”从洛阳出发，可以经铁路运输直达宁波舟山港，实现在家门口“买卖全世界”。

日前，在我市有关部门主办的2018年洛阳陆港多式联运物流中心(洛阳—宁波)班列推介会上，我市宣布，将与宁波舟山港联合打造洛阳—宁波铁海公多式联运班列，洛阳至宁波首班货运班列计划于11月中旬从一拖铁路编组站开出。

“以往，洛阳产品进出口多经过公路运输到达沿海海港，这一新铁路货运线路的开通，意味着我市将增添内陆‘无水港’。”该项目相关负责人说。

根据工作计划，宁波舟山港的港口口岸功能将前移到洛阳陆港多式联运物流中心，实现洛阳“无水港”与宁波舟山港物流信息有效对接，降低洛阳进出口货物的物流成本，提升“洛阳制造”在国际市场上的竞争力。

今年10月，国务院办公厅印发《推进运输结构调整三年行动计划(2018—2020年)》提出，以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向，到2020年，铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高。

始建于1954年、曾承担老工业基地建设任务的一拖铁路编组站，如今站在国家大力发展铁路运输的政策“风口”，正迎来华丽转身的历史节点。

该负责人介绍，目前，该中心已成功发送6列中亚国际班列，运送货物价值近亿元。首班洛阳—青岛联运班列也于近日发车，年底前，随着洛阳—宁波等联运班列的开通，更多“洛阳制造”将实现一站式发往各港口，销往世界各地。

此外，该项目还将加快整体规划建设，打造中欧班列甩挂站点，实现“一次申报、一次查验、一次放行”关检模式，提高洛阳及周边地区货物通关效率，打造洛阳对外开放新窗口。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 孙丽涛 乔思钦）