洋学子品味洛阳三彩文化

近日，孟津县朝阳镇的南石山唐三彩文化专业村迎来了一批特殊的客人，他们是来自不同国家的北京语言大学的59名学生。
近日，孟津县朝阳镇的南石山唐三彩文化专业村迎来了一批特殊的客人，他们是来自不同国家的北京语言大学的59名学生。
在该镇的洛古工艺品有限公司，造型独特、色彩绚丽的唐三彩艺术品，让这些洋学子惊叹不已。在技师们的指导下，他们纷纷拿起画笔，为唐三彩制品描彩绘、上釉色。目前，孟津县朝阳镇依托南石山村独特的资源优势打造的三彩小镇，已经成为集旅游观光、休闲体验于一体的研学旅行佳地。（洛阳日报记者 梅占国 通讯员 郑战波 姚伟国 摄）
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