洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“右玉精神”在洛阳市党员干部中持续引发热烈反响
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-13 08:59

　　从“不毛之地”变成“塞上绿洲”，从“沙进人退”变成“绿色生态”，从最不适宜人类生存的大风口变成最佳宜居生态县，是右玉县党员干部坚持全心全意为人民服务的宗旨意识，像接力赛一样矢志奋斗、久久为功的结果。我市广大党员干部纷纷表示，要学习弘扬“右玉精神”，切实忠诚履职，增强执政为民的宗旨意识，全心全意为人民服务。

　　“一代代右玉人以坚韧不拔的顽强意志改善生态，坚定不移谋求发展，凝结成‘执政为民、尊重科学、百折不挠、艰苦奋斗’的‘右玉精神’。”孟津县人民法院院长张国强说，今年是“基本解决执行难”的决战、决胜之年，该院坚持精准发力、精准施策，奔着问题去、迎着困难上，着力补齐短板，连续开展了“百日攻坚”“凌晨围堵”等集中执行行动，坚决兑现承诺，努力向党和人民交出一份满意的答卷，让人民群众切实感受到公平正义。

　　漫步在吉利区黄河湿地国家级自然保护区，环境干净优美，黄河水波光粼粼，一幅浑然天成的美丽画卷映入眼帘。今年，吉利区人民检察院充分发挥检察建议作用，积极推动行政机关主动履职，切实保护生态环境和自然资源。吉利区人民检察院检察长卢致远说，“右玉精神”是勤政为民、以人为本的生动诠释，该院正在积极开展生态领域公益诉讼专项活动，充分运用法律赋予的调查核实权，努力为人民群众营造一个天蓝、水绿的生态环境。

　　“‘右玉精神’是迎难而上久久为功的奋斗精神。为期3年的扫黑除恶专项斗争也是一场攻坚仗，需要集中发力、全力攻坚。”栾川县公安局局长盛草飞说，该局深入践行以人民为中心的发展思想，围绕当前涉黑涉恶问题新动向、新特点，强力推进涉黑涉恶线索摸排核查、重点案件侦办、涉黑涉恶人员集中抓捕和黑恶势力“保护伞”深挖彻查等重点工作，不断将扫黑除恶专项斗争引向深入，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

　　“凭信念、凭精神、凭勤奋，右玉广大党员干部创造了令人惊叹的发展奇迹，体现了共产党人全心全意为人民服务的根本宗旨。”市公安局治安和出入境管理支队食药环大队民警武勇伟说，必须深刻学习领会习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的科学论断，认真履行职责，勇于担当、百折不挠，严厉打击环境领域违法犯罪，坚决打好污染防治攻坚战，以实际行动当好生态文明建设的践行者、推动者。（洛阳日报记者 申利超）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·宝宝出牙慢牙缝大，怎么办？
  • ·为什么你的气色比别人差？是因为体内缺营养元素
  • ·牙齿矫正可以瘦脸？这些正牙误区你中了几个？
    		•
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始...
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
        近期，一篇《现在日子过反了？年轻人随心，中年人拼命，老年人坚持奋斗！》的文章在朋友圈热传。相较于不少...
  • ·网上购物有妙招 中老年也爱买买买
  • ·他们这样安排每一天 晚年生活有声有色
  • ·他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 明年，洛阳中心城区将新建改建小游园40个
  • 伊河滨水生态廊道初露芳容
  • 洛阳：老工业城市绽放新华彩
  • 洛阳启动重污染天气黄色预警
  • 俩女子到售楼部偷绿植被当场逮住
  • 洛阳市纪委通报两起诬告陷害党员干部...
  • 洛阳野趣水景园保洁：一湖碧水 他们守护
  • 洛阳城市管理局对共享单车进行规范整治
  • “洛阳造”制导武器长大国志气
  • 11岁男孩说同行老人是“人贩子” 路人...
    		•
    百姓呼声
    直系亲属关系办理房屋交易，需提供这些资料
    伏牛山东北虎园不支持使用旅游年票么？
    精彩图片
    洛阳野趣水景园保洁：...
    洛阳北控水务：冬日里...
    伊河滨水生态廊道初露芳容
    城市足球超级联赛昨日...
    精彩热帖

    林中的深秋

    洛阳老城窜胡同

    额济纳胡杨林

    菊花
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605