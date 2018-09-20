“右玉精神”在洛阳市党员干部中持续引发热烈反响

从“不毛之地”变成“塞上绿洲”，从“沙进人退”变成“绿色生态”，从最不适宜人类生存的大风口变成最佳宜居生态县，是右玉县党员干部坚持全心全意为人民服务的宗旨意识，像接力赛一样矢志奋斗、久久为功的结果。我市广大党员干部纷纷表示，要学习弘扬“右玉精神”，切实忠诚履职，增强执政为民的宗旨意识，全心全意为人民服务。

从“不毛之地”变成“塞上绿洲”，从“沙进人退”变成“绿色生态”，从最不适宜人类生存的大风口变成最佳宜居生态县，是右玉县党员干部坚持全心全意为人民服务的宗旨意识，像接力赛一样矢志奋斗、久久为功的结果。我市广大党员干部纷纷表示，要学习弘扬“右玉精神”，切实忠诚履职，增强执政为民的宗旨意识，全心全意为人民服务。

“一代代右玉人以坚韧不拔的顽强意志改善生态，坚定不移谋求发展，凝结成‘执政为民、尊重科学、百折不挠、艰苦奋斗’的‘右玉精神’。”孟津县人民法院院长张国强说，今年是“基本解决执行难”的决战、决胜之年，该院坚持精准发力、精准施策，奔着问题去、迎着困难上，着力补齐短板，连续开展了“百日攻坚”“凌晨围堵”等集中执行行动，坚决兑现承诺，努力向党和人民交出一份满意的答卷，让人民群众切实感受到公平正义。

漫步在吉利区黄河湿地国家级自然保护区，环境干净优美，黄河水波光粼粼，一幅浑然天成的美丽画卷映入眼帘。今年，吉利区人民检察院充分发挥检察建议作用，积极推动行政机关主动履职，切实保护生态环境和自然资源。吉利区人民检察院检察长卢致远说，“右玉精神”是勤政为民、以人为本的生动诠释，该院正在积极开展生态领域公益诉讼专项活动，充分运用法律赋予的调查核实权，努力为人民群众营造一个天蓝、水绿的生态环境。

“‘右玉精神’是迎难而上久久为功的奋斗精神。为期3年的扫黑除恶专项斗争也是一场攻坚仗，需要集中发力、全力攻坚。”栾川县公安局局长盛草飞说，该局深入践行以人民为中心的发展思想，围绕当前涉黑涉恶问题新动向、新特点，强力推进涉黑涉恶线索摸排核查、重点案件侦办、涉黑涉恶人员集中抓捕和黑恶势力“保护伞”深挖彻查等重点工作，不断将扫黑除恶专项斗争引向深入，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

“凭信念、凭精神、凭勤奋，右玉广大党员干部创造了令人惊叹的发展奇迹，体现了共产党人全心全意为人民服务的根本宗旨。”市公安局治安和出入境管理支队食药环大队民警武勇伟说，必须深刻学习领会习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的科学论断，认真履行职责，勇于担当、百折不挠，严厉打击环境领域违法犯罪，坚决打好污染防治攻坚战，以实际行动当好生态文明建设的践行者、推动者。（洛阳日报记者 申利超）