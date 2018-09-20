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问暖热线：按面积收费用户 不能按月缴费
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-13 08:59

　　后天就要开始供热了，从今天起，三家市政集中供热企业的主管网就陆续开始提温了。

　　若您有任何供热方面的问题，可继续拨打晚报热线66778866或通过“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)留言，相关问题会得到及时解答。提问时，请务必说明自家小区名称及所在城市区。

　　-按面积收费能只缴两个月的费用吗？

　　网友“永梅”：我家在涧西区中侨绿城小区有套房，我和爱人常年在外地工作，听说按面积收费的收费标准是每天每平方米0.18元，在今冬采暖季中，我们可能只在家待两个月，能只缴两个月的采暖费吗？

　　洛阳热力有限公司：采暖费标准由物价部门制定。具体来说，按面积收费用户家的采暖费不能按月收费，因为物价部门在核定供热成本时是按照整个采暖季(11月15日至次年3月15日)来整体核算的，每天每平方米0.18元为整个采暖季平均到每天的单位费用。目前，我市按面积收费用户只能执行要么用热要么不用热，而不能选择只用其中一段时间。

　　-涧西区东方小区预计12月供热

　　市民李女士：我家在涧西区建设路附近的东方小区，我们小区今冬能供热吗？

　　洛阳热力有限公司：东方小区预计12月供热。（洛阳晚报记者 王若馨 实习生 郭琦 通讯员 程诚）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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