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娄会峰到孟津县实地调研民营经济发展工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-13 08:59

　　9日，市委常委、统战部部长娄会峰到孟津县实地调研民营经济发展工作。

　　娄会峰一行先后到洛阳隆华传热节能股份有限公司、河南省耿力工程设备有限公司、洛阳世英机械制造有限公司、洛阳鸿元轴承科技有限公司等，实地调研企业生产经营情况，并召开座谈会，详细了解企业发展中存在的困难和问题。

　　娄会峰指出，要深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，进一步鼓励、支持、引导民营经济健康发展。广大民营企业家要坚定民营经济高质量发展的信心和决心，进一步弘扬企业家精神，增强自主创新能力，完善企业治理结构，着力打造企业核心竞争力。各级各部门要进一步优化营商环境，当好桥梁纽带，推动政策落实，努力构建“亲”“清”新型政商关系，全力助推民营经济高质量发展，为在中原更加出彩中谱写浓墨重彩的洛阳篇章凝聚最广泛的力量支持。 （洛阳日报记者 李梦龙）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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