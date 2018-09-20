洛阳高新区：非公企业涌起“党建潮”

遇到研发攻关，党员率先上；组织开展活动，党员率先上；帮扶寒门学子，党员率先上……眼下，在高新区的非公企业中，成立党组织、党员“率先上”已成为一股潮流。

遇到研发攻关，党员率先上；组织开展活动，党员率先上；帮扶寒门学子，党员率先上……眼下，在高新区的非公企业中，成立党组织、党员“率先上”已成为一股潮流。

高新区非公企业占全区企业总数的90%以上。如何以党建引领非公企业发展，进一步提升党的组织和党的工作在非公企业的覆盖率？去年以来，高新区着力将党建工作重点放在非公企业，使全区的非公企业涌动起“党建潮”。

党组织建起来 企业更有活力

去年8月，洛阳鸿业信息科技股份有限公司成立党支部；去年10月，北航科技园成立党总支；今年7月，洛阳智达石化工程有限公司成立党总支……仅今年上半年，高新区已陆续有12家非公企业成立党组织。

本应专注于研发与经营的非公企业，为何涌动起“党建潮”？

“成立党组织后，组织的作用发挥出来了，党员和员工的活力带起来了，企业的效益也在提升。”洛阳鸿业科技党支部书记罗晓杰说，作为从事工程软件设计与开发的企业负责人，他没想到党建工作有这么强大的正能量。

今年6月，洛阳鸿业科技党支部组织员工赴陕西延安开展红色教育活动。通过学习，员工们深受触动，主动分成小组，谈实事求是、全心全意为人民服务，讲自力更生、艰苦奋斗精神，进一步增强了企业的凝聚力。党员武宇鹏说：“之前，公司里有不少党员都‘隐藏’在员工中。党支部成立后，党员们找到了归属感，也展现出了先进性。现在公司有事，大家都愿意主动站出来。”

在党组织的引领带动下，企业活力明显增强。如今，该企业多个部门的骨干均是党员，仅今年上半年，企业就相继拿下了万达等知名公司的合作协议，各项业务节节攀升。

向党组织靠拢 激发企业责任感

今年7月，位于高新区的洛阳智达石化党支部正式“升格”为党总支，各项党组织活动开展得有声有色。

起初有员工不理解，设计企业抓党建，“图什么”？

洛阳智达石化党总支副书记田红选说：“从公司领导到每名党员，大家一致认为，是党和政府给了企业发展的好政策和好环境。企业发展起来了，就要承担社会责任。只有党员和员工有了使命感、责任感，企业才会有大发展。”

设立党员示范岗、资助我市贫困地区寒门学子、在景区开展志愿服务、定期去红色教育基地学习……通过定期开展党组织活动，如今，该企业40名党员已经成为各自岗位上的“攻坚队员”。

党员冯兴伟常年出差，每次都是一两个月，在工程现场负责技术指导，他总是任劳任怨。今年2月，冯兴伟刚刚完成吉林省一个项目的现场任务，直到深夜才返回家中。冯兴伟说：“我的孩子小，出差几个月，就不认识爸爸了。但下次有这种任务，我还要上！”

在党组织的引领下，如今，企业涌现出了越来越多的“冯兴伟”。

以党组织为纽带 激发园区企业“集聚效应”

目前，洛阳北航科技园党总支拥有82名党员。如何让非公企业进一步集聚起来？把力量迸发出来？园区党总支书记张琳介绍，凭借着党组织这条“纽带”，科技园的“企业家俱乐部”组织了一系列创业创新、企业对接交流及扶贫慰问活动，更多企业负责人和员工进一步了解了党、靠近了党，逐渐形成了“集聚效应”。

通过党总支组织的企业对接交流等各项服务和“牵线搭桥”，洛阳鸿业科技、洛阳智达石化等园区多家企业形成了合作伙伴关系，业务往来频繁。

去年6月，河南英飞网络技术股份有限公司董事长李乃悌正式向园区党总支递交了入党申请书。他说：“借助园区党组织这个平台，体会到了党的魅力、凝聚力和战斗力。作为一名非公企业负责人，我想向党组织靠拢、‘取经’。”除了李乃悌，今年上半年，园区已有7名企业负责人和员工递交了入党申请书。

近年，高新区不断创新非公企业党建载体，探索建立了“红色创新型非公企业党建联盟-红色创新型园区-红色创新型企业”的模式，并抽调经验丰富的党务干部指导非公企业开展党建工作。目前，高新区已建立“红色创新型园区”4个、“红色创新型企业”9个，红色创新型非公企业党建联盟成员单位已有75家。

高新区党工委书记、管委会主任胡加彬介绍，该区将坚持以“河洛党建计划”为统领，进一步扩大党的组织和党的工作覆盖面，使党建与非公企业发展互促共赢、同频共振，充分激发非公企业和企业园区的发展活力，为推动经济发展高质量贡献更大力量。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 代寒）