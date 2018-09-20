洛阳：增强有效供给 培育新的消费增长点

前不久，市旅发委与中国铁路郑州局集团有限公司联合开展“乘高铁、游洛阳”旅游优惠活动，乘高铁来洛阳旅游的游客，可在35家景区享受门票半价优惠。

前不久，市旅发委与中国铁路郑州局集团有限公司联合开展“乘高铁、游洛阳”旅游优惠活动，乘高铁来洛阳旅游的游客，可在35家景区享受门票半价优惠。

这35家景区包含老君山、鸡冠洞、龙潭大峡谷、白云山4家5A级景区，黛眉山、西泰山、龙峪湾等14家4A级景区和17家3A级及以下景区。此举意在为洛阳秋冬季旅游市场添一把火，刺激游客来洛旅游的意愿和消费需求。

日前召开的全市重点工作推进会指出，认真谋划冬季消费、节庆消费和文化旅游消费活动，有针对性地刺激消费需求，培育新的消费增长点。

近两年来，我市积极迎合消费升级的新趋势，不断从生产端和产品供给上发力，以消费升级引导产业升级，以产品创新满足并创造消费需求，让传统的文化旅游消费焕发出新活力。

围绕冬季消费，我市不断加大冬季旅游产品的开发力度，调整产品结构，积极引导、扶持企业开展冬季旅游活动项目，通过对一系列“冷资源”的开发和打造，推出滑雪旅游、温泉旅游、养生旅游等一系列冬季旅游产品，冬季旅游市场呈现出逐渐升温的态势，在丰富游客旅游体验的同时，有力拉动了冬季消费。

围绕节庆消费，我市不少县(市)区和旅游景区在春节、“十一”等节假日期间，结合自身特色，将旅游与文化、演艺、展览、体验等相结合，推出各类特色鲜明的节庆活动，更加多元的产品和服务受到市场追捧，吸引了众多市民和游客，节庆消费不断升温。

围绕文化旅游消费，我市不断推出特色产品、拓展新兴业态，除原有的赏花游、历史文化游、生态游等文化旅游产品外，博物馆游、探险游、采摘游等新兴文化旅游产品也吸引了众多游客，延长了游客停留时间，有力拉动了旅游综合消费。

就贯彻落实全市重点工作推进会精神，市旅发委相关负责人表示，将聚焦目标，精准发力，围绕冬季消费、节庆消费、文化旅游消费等，做精产品、做优服务、做长产业链，培育个性化、特色化、高附加值的文化旅游新产品新业态新模式，有针对性地刺激消费需求。

创新冬季旅游产品供给。深入挖掘资源，针对市场需求着力培育具有地方特色和季节特点的冰雪旅游、温泉旅游、生态旅游、乡村旅游、康养旅游、民俗旅游等冬季旅游优质产品，引导各景区开发游客参与互动性强、富有特色的文化旅游项目，丰富冬季旅游产品供给，满足不同层次游客的冬季旅游需求。

积极谋划特色节庆活动。紧紧围绕元旦、春节等时间节点，积极策划开展迎新春、庆佳节、展民俗等冬季节庆文化旅游主题活动，通过集中举办特色鲜明、异彩纷呈、参与性强、市场化程度高的系列旅游节庆活动，满足市民和游客日益增长的多元化消费需求，充分挖掘假日消费潜力。

加强冬季旅游产品宣传推广。通过线上、线下方式，举办冬季旅游产品推广活动，扩大洛阳冬季旅游品牌市场效应。充分发挥旅游行业协会、旅行社等机构的作用，加强与客源地市场的精准对接，积极“引客入洛”。积极运用微博、微信、微电影等营销手段，开展在线营销，提高洛阳冬季旅游产品的知名度。

持续加大旅游惠民力度。积极谋划推出冬季旅游惠民措施、优惠政策，激发游客消费意愿。推进“互联网+旅游”，全面提升全市景区智慧旅游建设水平，积极运用旅游大数据，为冬季旅游市场发展、旅游精准营销和完善旅游服务等提供有力支撑。

提升旅游服务水平。完善交通枢纽、商业集中区、高速公路服务区、旅游集散中心等场所旅游咨询服务功能，持续深入开展旅游厕所革命，加快景区道路连通配套工程建设，完善城市区和3A级以上景区旅游停车场等设施，实现“城景通、景景通”。完善综合旅游监管和联合执法机制、第三方暗访常态化机制等，形成标本兼治、惩建并举、综合治理的旅游市场监督管理机制，引领冬季旅游产品质量和服务水平不断提升，便利群众消费、释放消费潜力、激发消费活力。（洛阳日报记者 戚帅华）