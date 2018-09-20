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54个路口“信号灯手术”后 洛阳这个路口通行顺畅了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-13 08:59

　　在九都路与芳林路交叉口，协管员示意车辆右转

　　芳林路与九都路交叉口原本是个十字路口，之前交通压力不算太大。在王城大道围挡施工前，交警部门制订了一整套绕行方案，方案中，该路口成了重要的交通枢纽，堵车、排队、等待……很可能成为该路口的常态。

　　不过，正式围挡后的这段时间，经常从该路口经过的司机应该能发现，这儿的交通还挺顺畅。这是为什么呢？

　　车多、路窄、断行……

　　这个路口将成“堵点”

　　芳林路与九都路交叉口在王城大道围挡施工前是个中型路口：芳林路是支路，双向四车道，平时车不算多；九都路是主干道，双向六车道，车流量较大。因为王城大道、中州路、凯旋路等道路的分流作用，该路口的交通压力不算很大。

　　交警预计，在王城大道正式围挡后，芳林路与九都路交叉口将成重要的交通枢纽。首先，因为王城大道无法通行，大量由南向北行驶的车进入承载能力有限的芳林路。

　　其次，由于丽春路从双向通行车道改成了西向东单行道，该路段大部分车将从丽春路驶入芳林路，最终聚集在该路口。

　　最后，王城大道围挡导致九都路被拦腰截断，大量从东向西行驶的车要通过该路口分流。

　　此种情况，交警现场疏导、取消沿线停车位等常规治堵手段已经起不到大的效果。因此，王城大道正式围挡后，芳林路与九都路交叉口将成为一个“堵点”。

工作人员正在通过信号配时系统调整信号灯时间

　　54个路口“信号灯手术”后，车流顺利跑了起来

　　芳林路与九都路交叉口的治堵难题，最终落到了市交警支队指挥控制中心信号组的民警身上。

　　信号组民警的日常工作，主要是通过优化路口的信号灯放行方式，将车辆均匀地分流至各条道路，并且通过调整信号灯时长，加大路口的车辆通行效率。

　　“这项工作并不简单。”信号组民警关华峰说，一个路口的信号灯设置，影响的是该路口及周边众多路口的交通状况，在面对芳林路与九都路交叉口这个难题时，他们首先要调整该路口的放行方式。

　　原本，芳林路与九都路交叉口东向西的车随时可以右转。王城大道正式围挡后，芳林路改为南向北单行道，东向西的右转车流如果不受控制，势必与南向北的车流“打架”。因此，需要用信号灯控制九都路的右转车流。

　　其次需要调整的是信号灯时长。“一个路口，如果绿灯时间太长，车辆通过效率会高，但会造成车辆在下个路口‘积压’。如果绿灯时间太短，又会使车辆‘积压’在上个路口。两者都会造成交通堵塞。”关华峰说，为了找到完美的绿灯时长，他和信号组其他民警考虑该区域众多路口的交通状况，不断进行调整。

　　调整一个路口的信号灯时长需要40分钟左右，每调一处，都会引起周边路口的连锁反应。整整两天，关华峰等人给包括芳林路与九都路交叉口在内的周边54个路口的信号灯做了“手术”，该路口的车流顺利跑了起来。

　　你可能想不到，现在的芳林路与九都路交叉口有3套信号灯时长方案，分别对应平峰期、高峰期、夜间。以该路口南向北信号灯为例，夜间绿灯52秒，高峰期绿灯72秒，平峰期绿灯62秒。这都离不开大量的调试工作。

　　为方便行人过马路，专门设置了信号灯“8秒全红”

　　“一条路设为单行道后，虽然车辆只能朝一个方向走，但行人是可以双向走的。同理，该路口信号灯放行方式调整后，还要考虑怎么让行人从四面八方过马路的问题。”关华锋说，为了达到这个目的，他们前前后后制订了多种方案，最终发现，无论怎么调，都不能解决行人过马路与车辆通行的矛盾。

　　“只有让信号灯全部变红，控制所有车辆通行，才能让行人顺利过马路。然而，这个是极具风险的措施。”关华锋说，设置信号灯全红时，一旦红灯时长没掌握好，极易造成车辆“积压”，引发道路拥堵。

　　因此，信号组民警又通过大量调试，最终设置了8秒全红时间，既满足了行人通行，也避免了车辆拥堵。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 石海涛/文 记者 张怡熙/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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