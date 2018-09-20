洛阳城建重点项目建设者昼夜奋战 续写“洛阳速度”

王城大道快速路是市委、市政府着力实施的又一项重大基础设施建设项目。工程施工期间，所有参建人员借鉴和延续古城快速路施工中积累的好经验好做法，通过昼夜奋战、持续攻坚，力争整体工程早日完工惠民，着力续写新的“洛阳速度”“洛阳效益”。

核心提示

王城大道快速路是市委、市政府着力实施的又一项重大基础设施建设项目。工程施工期间，所有参建人员借鉴和延续古城快速路施工中积累的好经验好做法，通过昼夜奋战、持续攻坚，力争整体工程早日完工惠民，着力续写新的“洛阳速度”“洛阳效益”。

12日晨，室外温度仅有个位数。

王城大道快速路与牡丹大道交叉口，陈瑞华披着军大衣，带着工友们进行沥青摊铺前的最后检查。

为了尽早恢复牡丹大道东西向通行，更为了王城大道快速路及早完工通车，所有建设者都在持续攻坚，夜间不停、下雨也不停，只为心中那个信念——“早完工一天就早惠民一日”。

精神在延续——攻坚，攻坚，再攻坚！

又是挑灯夜战，一夜未眠。

刚刚过去的24小时，作为领班的陈瑞华，又带着10余名工友奋战了整整一昼夜。

“时间紧、任务重，通行压力巨大。”王城大道快速路三标段工程部部长曲春生说，持续攻坚克难，成为广大建设者确保工程科学有序推进的不二法则。

“高架路对桩基、承台等要求极高，每完成一个施工过程需要连续浇筑3个小时，制成一套承台需要14天。”曲春生介绍，有了古城快速路的建设经验，从今年7月王城大道快速路洛南段进场施工以来，项目负责人就和广大建设者一样，坚持吃住在工地，从一开始就摆出了“啃硬骨头”的架势。

站在牡丹大道与王城大道快速路交叉口，朝南北两侧望去，30多个塔吊一字排开，从隧道开挖到桩基施工，从工程机械到一线工人，一派秩序井然。

目前，仅洛南段就投入了1000余名工人、200余台渣土运输车辆、100多台各类机械，24小时不间断作业。

建设者很辛苦，后勤保障也很到位。

“每天都有肉，吃住也很好，累点儿也不怕！”陈瑞华说，最让工友们惦念的，还有项目部每天深夜特意准备的热腾腾的夜宵。

天气虽冷，陈瑞华额头上仍不时淌下汗珠，正是火热建设的最好见证。

理念在深化——始终把便民优先放在第一位

“建设快速路，便民利民既是最终目标，又是第一出发点。”市住建委副主任岳延峰说，所有建设者在工程施工中，始终把便民优先放在第一位加以落实推进。

在设计时，为了有效缩减工期，工程在一些重点区段设计中采用钢结构桥梁，虽然投资更大，但是对周边群众影响更小。同时，项目公司为减少圈占路面，多数区域选用场外加工的预制梁桥结构，现场拼装，努力做到施工占地最小化。

为加快进度，所有车辆和人员都按正常状态的双倍安排，采取“人歇机器不停”的模式，抢抓有利时机，加快施工进度，采取24小时不间断施工的方式抢工期。

以牡丹大道与王城大道快速路交叉口的施工为例——该交叉口8月28日东西向封闭断行，原计划王城大道快速路隧道下穿牡丹大道的箱涵在本月底完工，随后东西向才能恢复通行。

得益于广大建设者的昼夜攻坚和周边群众的支持配合，目前该箱涵已经主体完工，这两天就将开始摊铺沥青，本周内就可以恢复牡丹大道东西向的正常通行。

该路口箱涵的施工工期，比原计划提前了半个月！

把工程建设做扎实，把工期尽量往前赶。类似一个个小节点的抢工期，正是王城大道快速路快速推进的有力保障，也是坚持便民优先的生动写照。

信念在坚守——早放行少拥堵、早完工早惠民

王城大道快速路，是“十三五”期间我市继古城快速路后，在中心城区实施的又一项重大基础设施建设工程，全市人民尤为关注。

快速路洛南段北起隋唐园立交南侧，主线下穿开元大道、牡丹大道后出地面，随后上跨关林路，在伊洛路交叉口设置全互通立交，直达洛阳龙门站综合交通枢纽，主线最南端与李屯特大桥相连。该段快速路地下隧道全长1033米，高架桥梁长6790米，同时还配套建设3000米长的综合管廊。

按照市委、市政府既定部署，王城大道快速路洛南段明年牡丹文化节前要全线贯通，洛北段力争明年“十一”前主线通车。

截至目前，隧道部分已经完成整体工程量的35%，桥梁桩基完成了70%，实现节点目标，任务依然十分艰巨。

天气逐渐转冷，给工程建设带来了更多不利影响。不过，项目公司和广大建设者已经做足了准备。

施工单位已经提前准备了高标号水泥和防冻剂，确保在-5℃以上的天气不影响混凝土浇筑等工序；为了应对即将进入的施工高峰期，提前联系了施工队伍和设备，可以有效保障施工面全线推进所需；及早准备过冬保暖设备，为广大建设者做好后勤保障工作……

“虽是冬季施工，热度决不能减，要切实解好交通之堵和群众心中之‘堵’。”岳延峰说，在广大建设者心中，都有一份共同的信念在坚守——早放行一段就少拥堵一天，早完工一天就早惠民一日！（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 王祥 李建峰）