《纪念改革开放40年·全民征集》栏目开栏5个月来，通过新旧图片对比，大家看到了这40年来洛阳城市和市民生活的变化，今天咱来看看消费方面的变化。

现在动动手指东西就能送到家

《纪念改革开放40年·全民征集》栏目开栏5个月来，通过新旧图片对比，大家看到了这40年来洛阳城市和市民生活的变化，今天咱来看看消费方面的变化。

刚刚过去的“双11”，家住涧西区的韦女士在购物网站上为自己和家人买了衣服和生活用品。“现在真方便，动动手指东西就送上门了。”62岁的她感慨道。

20世纪80年代的关林市场 康留国 摄

韦女士回想起改革开放初期及更早时，粮票等票据作为一种凭证，承载了一代人的珍贵回忆。因为物资匮乏，在那个年代，没有票寸步难行。“不但物资匮乏，而且那时候人们的消费观念也跟现在大不一样。”韦女士说，“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”，那时候便宜、耐用是人们购物的主要标准。

随着市场经济的不断发展，“票证经济”落幕。商品的销售与购买渠道日益多元化，百货商场、超市、便利店等如雨后春笋般大量出现，商品种类也越来越多。