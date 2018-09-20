真抓实做 久久为功——四论不断开创洛阳生态文明建设新局面

“中央、省、市的部署要求都很明确，关键是要落实落实再落实。”市委书记李亚在全市生态环境保护大会上强调，要学习弘扬焦裕禄同志的“三股劲”和“右玉精神”，真抓实做、久久为功，确保生态文明建设任务落地见效。

推进生态文明建设，真抓实干才能见效。

“中央、省、市的部署要求都很明确，关键是要落实落实再落实。”市委书记李亚在全市生态环境保护大会上强调，要学习弘扬焦裕禄同志的“三股劲”和“右玉精神”，真抓实做、久久为功，确保生态文明建设任务落地见效。

今天，生态文明建设作为关系中华民族永续发展的千年大计早已深入人心，摊开“美丽中国”的版图，一幅幅波澜壮阔的绿色画卷更是直逼眼帘，沁人心脾。其中，“兰考治沙”与“右玉栽树”不失为两个典型标杆，对洛阳打好污染防治攻坚战，不断开创生态文明建设新局面很有启发借鉴意义。

先说兰考。面对“三害”肆虐，当年焦裕禄同志发出“困难面前逞英雄，敢教日月换新天”的豪迈誓言，他不顾病魔缠身，带领群众斗风沙、抗洪涝、治盐碱，靠着一辆自行车和一双铁脚板，对全县所有的风口、沙丘和河渠逐个丈量、编号、绘图，闯出了治理“三害”的新天地。

再谈右玉。地处晋蒙交界、毛乌素沙漠边缘的山西省右玉县，树牢“人要想生存，树就要扎根”的信念，20任县委书记一张蓝图绘到底，带领群众一干就是70年，硬是把一个“立夏不起尘，起尘活埋人”的不毛之地，变成森林覆盖率高达54%的塞上绿洲，创造了气壮山河的绿色奇迹。

是什么让兰考换了新颜？又是什么让右玉迎来新生？是“生也沙丘、死也沙丘，父老生死系”的那股亲劲、韧劲、拼劲，是“一任接着一任干、一棵接着一棵栽”的那份坚定与执着。正如习近平总书记强调的那样，只要朝着正确方向，一年接着一年干，一代接着一代干，生态系统是可以修复的。

看回洛阳，目前全市生态环境建设虽有成效，但生态环境保护形势依然严峻、任务非常艰巨，正处在打攻坚战、翻身仗的关键时刻，倾力而为才能捷报频传，稍有松懈就会节节败退。然而，立足当前方位，对比形势任务，聚焦群众期盼，一些现象与问题不容忽视。

比如，对于存在的问题，一些地方片面强调客观原因、历史原因，就是不从自身工作进行反思，更有甚者在污染防治上搞形式主义、弄虚作假。比如，一些地方和单位基础工作不扎实，底子并没有真正弄清，导致防治措施不精准，不少工作还是“空对空”的案头作业。再比如，一些干部还习惯于层层批转、层层交办，该做的工作不去做，甚至揣着明白装糊涂、不敢触及矛盾。 (下转03版)(上接01版)又比如，市里已经对各级河长巡河的频次、任务提出了明确要求，但仍有一些河长落实不到位。如果连巡河都不能落实或者搞形式、走过场，还谈何守河有责、守河担责、守河尽责？

在全省生态环境保护大会上，省委书记王国生深刻指出，要保持清醒头脑，既要肯定成绩，更要正视问题，尤其要深入剖析问题背后的根源，自觉把自己摆进去，查一查问题和差距在哪里，在思想深处进行四个“看一看”——看一看政治站位高不高，看一看政绩观偏不偏，看一看宗旨意识牢不牢，看一看工作作风实不实，切实增强抓好生态文明建设的紧迫感和责任感。

说一千道一万，实干才是最关键。打好污染防治攻坚战时间紧、任务重、难度大，是一场大仗、硬仗、苦仗，必须真刀真枪地干，必须持之以恒地干。

当此之际，我们要突出精准、综合施策，进一步摸清底数、找准症结、定好措施，全面提高污染防治工作的科学化、精细化水平。我们要破解瓶颈、强化保障，因地制宜解决好规划、土地、征迁、资金等影响生态文明建设的突出问题。我们要改进作风、真抓实做，坚持以人民为中心，树立正确的生态政绩观，着力解决影响群众健康的突出生态环境问题，带领人民营造绿水青山、让绿水青山变成金山银山。

最快的脚步不是跨越，而是持续；最慢的步伐不是小步，而是徘徊。

肩负起生态文明建设的责任，咬定青山不放松，紧盯节点、倒排工期、挂图作战、全力攻坚，不折不扣把生态文明建设和环境保护的各项决策部署落到实处，一锤接着一锤敲，我们必定积跬步以至千里、汇涓流而成碧海，不断开创洛阳生态文明建设新局面。（洛平）