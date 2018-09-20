洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

[1994年]寻呼台“遍地开花”，BP机成新潮标配（纪念改革开放40年）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-13 09:02

　　英雄徐洪刚的事迹广为流传，考古工作者发现的古象化石国内罕见……1994年的洛阳，不断扩大知名度和影响力，各项事业快速发展。

　　1994年1月，经国务院批准，偃师撤县建市(县级市)，省政府决定偃师建市后委托洛阳市代管。

　　这一年，在工业、商业领域，我市也取得许多成就。洛阳矿山机器厂更名为中信重型机械公司，正式并入中国国际信托投资公司。此外，洛阳春都实业有限公司成立，北方易初摩托车有限公司举行引进G100生产线开工庆典。

　　洛阳大型汽车自选市场在赵村开业，该处占地2万平方米，可容纳汽车600余辆，这是当时我省最大的汽车交易城。

　　在金融方面，我市第一家公有股份制商业银行——交通银行洛阳支行开业，中国银行洛阳分行中心大厦奠基，洛玻H股(海外人民币股)全球配售成功。

　　这一年2月到3月，解放军总政治部、团中央，洛阳市委、市政府等相继发出开展学习徐洪刚活动的通知。1993年8月17日，在四川省筠连县公共汽车上，回家探亲的解放军驻洛某部班长徐洪刚与歹徒搏斗，被歹徒连捅14刀后肠子流出，仍英勇追击歹徒。

　　这一年，文物工作者也有不少重要发现。5月，考古人员发掘出一具5万年前的古象个体化石，国内罕见。7月，孟津龙马负图寺重修时发现包括“一画开天”、周文王像、朱熹《伏羲先天图寺》、邵雍《乾坤吟》在内的珍贵碑刻10余块。8月，孟津王铎故居发现一通王铎三子王无回于清顺治十二年(公元1655年)为其父逝世3周年所立的石碑，碑上记载了王铎的生平事迹。

　　这一年，第十二届洛阳牡丹花会(现为牡丹文化节)隆重举办，共接待中外游客140万人次，经贸洽谈活动总计签约项目312项，成交总金额15.17亿元。真不同饭店新楼也在这一年落成营业，新楼投资1300余万元，面积6025平方米，是老店的10倍。

　　截至这一年9月，全市共开通寻呼台18家，BP机成新潮人群的标配。11月，我市“大哥大”实现全省漫游和全国漫游。12月4日0时起，市区电话号码升至7位。（洛阳晚报记者 潘立阁）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·宝宝出牙慢牙缝大，怎么办？
  • ·为什么你的气色比别人差？是因为体内缺营养元素
  • ·牙齿矫正可以瘦脸？这些正牙误区你中了几个？
    		•
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始...
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
        近期，一篇《现在日子过反了？年轻人随心，中年人拼命，老年人坚持奋斗！》的文章在朋友圈热传。相较于不少...
  • ·网上购物有妙招 中老年也爱买买买
  • ·他们这样安排每一天 晚年生活有声有色
  • ·他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 明年，洛阳中心城区将新建改建小游园40个
  • 伊河滨水生态廊道初露芳容
  • 洛阳：老工业城市绽放新华彩
  • 洛阳启动重污染天气黄色预警
  • 俩女子到售楼部偷绿植被当场逮住
  • 洛阳市纪委通报两起诬告陷害党员干部...
  • 洛阳野趣水景园保洁：一湖碧水 他们守护
  • 洛阳城市管理局对共享单车进行规范整治
  • “洛阳造”制导武器长大国志气
  • 11岁男孩说同行老人是“人贩子” 路人...
    		•
    百姓呼声
    直系亲属关系办理房屋交易，需提供这些资料
    伏牛山东北虎园不支持使用旅游年票么？
    精彩图片
    洛阳野趣水景园保洁：...
    洛阳北控水务：冬日里...
    伊河滨水生态廊道初露芳容
    城市足球超级联赛昨日...
    精彩热帖

    林中的深秋

    洛阳老城窜胡同

    额济纳胡杨林

    菊花
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605