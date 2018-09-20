[1994年]寻呼台“遍地开花”，BP机成新潮标配（纪念改革开放40年）

英雄徐洪刚的事迹广为流传，考古工作者发现的古象化石国内罕见……1994年的洛阳，不断扩大知名度和影响力，各项事业快速发展。

英雄徐洪刚的事迹广为流传，考古工作者发现的古象化石国内罕见……1994年的洛阳，不断扩大知名度和影响力，各项事业快速发展。

1994年1月，经国务院批准，偃师撤县建市(县级市)，省政府决定偃师建市后委托洛阳市代管。

这一年，在工业、商业领域，我市也取得许多成就。洛阳矿山机器厂更名为中信重型机械公司，正式并入中国国际信托投资公司。此外，洛阳春都实业有限公司成立，北方易初摩托车有限公司举行引进G100生产线开工庆典。

洛阳大型汽车自选市场在赵村开业，该处占地2万平方米，可容纳汽车600余辆，这是当时我省最大的汽车交易城。

在金融方面，我市第一家公有股份制商业银行——交通银行洛阳支行开业，中国银行洛阳分行中心大厦奠基，洛玻H股(海外人民币股)全球配售成功。

这一年2月到3月，解放军总政治部、团中央，洛阳市委、市政府等相继发出开展学习徐洪刚活动的通知。1993年8月17日，在四川省筠连县公共汽车上，回家探亲的解放军驻洛某部班长徐洪刚与歹徒搏斗，被歹徒连捅14刀后肠子流出，仍英勇追击歹徒。

这一年，文物工作者也有不少重要发现。5月，考古人员发掘出一具5万年前的古象个体化石，国内罕见。7月，孟津龙马负图寺重修时发现包括“一画开天”、周文王像、朱熹《伏羲先天图寺》、邵雍《乾坤吟》在内的珍贵碑刻10余块。8月，孟津王铎故居发现一通王铎三子王无回于清顺治十二年(公元1655年)为其父逝世3周年所立的石碑，碑上记载了王铎的生平事迹。

这一年，第十二届洛阳牡丹花会(现为牡丹文化节)隆重举办，共接待中外游客140万人次，经贸洽谈活动总计签约项目312项，成交总金额15.17亿元。真不同饭店新楼也在这一年落成营业，新楼投资1300余万元，面积6025平方米，是老店的10倍。

截至这一年9月，全市共开通寻呼台18家，BP机成新潮人群的标配。11月，我市“大哥大”实现全省漫游和全国漫游。12月4日0时起，市区电话号码升至7位。（洛阳晚报记者 潘立阁）