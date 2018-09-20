吉利区韩庄村：“讲习所”办进种植园 传播增收致富好声音

“咱村将被省里列为苹果种植示范基地！”近日，在吉利区康乐街道办事处韩庄村，讲习活动正在开展，村种植合作社社长张应战向大家宣布了这一好消息。

“咱村将被省里列为苹果种植示范基地！”近日，在吉利区康乐街道办事处韩庄村，讲习活动正在开展，村种植合作社社长张应战向大家宣布了这一好消息。

今年以来，为深入学习宣传贯彻党的十九大精神，吉利区在全区设立新时代农民讲习所。各讲习所，除定期组织讲师进行集中宣传培训，还利用节会、农闲、工余时间在田间地头、居民楼院开展政策宣传、经验介绍、讨论交流、知识竞答、技术比赛等活动。

韩庄村党支部书记卫雪周说：“几次讲习活动办下来，群众的认可度比较高，因为我们做到了‘农民缺什么，我们就讲什么；农民需要什么，我们就讲什么’。”作为一个平台，新时代农民讲习所让农业专家、种果能手走进农村，走到田间地头，让村民实实在在学到林果种植实用技术。

“老是听人们说疏花、疏果的，具体咋弄，专家、能人现场面对面地教，说的都是土话，听得可明白哩！”62岁的老王是韩庄村里的苹果种植户，以前都是靠经验种苹果，如今参加讲习活动，听到村里“带头能人”张应战的讲解后，心里的不少疑惑都解开了。

苹果种植在韩庄村已有20年历史，但因市场、技术等因素，只有少数种植户坚持了下来。近年来，他们通过不断摸索，最终形成了一套适宜本村环境的苹果种植技术。

随着市场的好转、技术的成熟，为使更多的村民走上致富道路，村里于2015年成立了种植合作社，邀请村里的苹果种植户入社，实现了苹果采摘、种植规模化、产业化、品牌化。目前，通过发展种植业，韩庄村现在每亩地收入可过万元，激起了村民的种植热情。（洛阳晚报记者 邱明 通讯员 杨茹兰）