“林业奥运会”上 洛阳牡丹特产成明星

牡丹花茶、牡丹鲜花饼、牡丹籽油、牡丹瓷、牡丹画……在近日举行的第十一届中国义乌国际森林产品博览会(以下简称森博会)上，这些咱洛阳人耳熟能详的牡丹特色产品，受到国内外参展商的关注。

牡丹花茶、牡丹鲜花饼、牡丹籽油、牡丹瓷、牡丹画……在近日举行的第十一届中国义乌国际森林产品博览会(以下简称森博会)上，这些咱洛阳人耳熟能详的牡丹特色产品，受到国内外参展商的关注。

中国义乌国际森林产品博览会创办于2008年，享有“林业奥运会”美誉。本届森博会以“汇森林精品助乡村振兴”为主题，共设国际标准展位3633个，吸引了来自33个国家和地区的1673家企业参展，共设有11个特色展区。

为让海内外友人一赏国色天香的牡丹，购买到琳琅满目的牡丹特色产品，本届森博会还为我市牡丹特色产品设立了一个特装展位。森博会河南洛阳“牡丹花都”特装展区，共展出我市15家产业化龙头牡丹企业的150余件牡丹特色产品，涵盖牡丹花茶、牡丹鲜花饼、牡丹籽油、牡丹花脆片、牡丹花酒、牡丹真花艺术品、牡丹籽油凝果胶囊、牡丹精油皂、牡丹香、牡丹瓷、牡丹画、牡丹瓷板画等多个系列产品。

在森博会现场，来自国内外的参展商对我市牡丹特色产品表现出极大兴趣，不少义乌当地客商还对牡丹种苗、牡丹花茶、牡丹花酒、牡丹瓷板画等提出了合作代理经销意向。(洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 黄治民)