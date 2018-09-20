湾滩遗址位于栾川县栾川乡湾滩村，东西长1035米，中部宽500米。遗址北边呈弧形，宛如箭弓；遗址南侧紧邻伊河。伊河水长年累月流淌，在遗址前形成一个大湾道，山与水之间形成一块平地，如同半圆之月，故称湾滩。

在湾滩遗址发现的陶器残片

湾滩遗址位于栾川县栾川乡湾滩村，东西长1035米，中部宽500米。遗址北边呈弧形，宛如箭弓；遗址南侧紧邻伊河。伊河水长年累月流淌，在遗址前形成一个大湾道，山与水之间形成一块平地，如同半圆之月，故称湾滩。

遗址西部有座跨伊河大桥，大桥东西两侧的台地断崖上探查出不少墓葬，东西方向排列，整齐有序。在大桥东侧断层处和附近南北走向断壕处的断崖上发现了瓮罐葬，瓮罐内的儿童骨骼清晰可见。

在大桥东侧台地断崖处，考古工作者发现有许多陶器残片堆积层，采集到的遗物有陶器和石器。陶器有夹砂褐陶鼎形器和带斑陶鼎，以及泥质灰陶和褐陶的瓮、罐、盆、缸等。石器主要是石斧。大桥东距桥约150米断崖处有烧制陶器的陶窑，窑壁、窑底烧土明显，亦有灰烬及炭粒。

在遗址东半部的断崖处还发现有唐、宋、明、清时期的陶器和瓷器残片，还有明代烧制砖、瓦的陶窑，窑内有大量的砖瓦次品和残片堆积。

湾滩遗址面积较大，时代跨度较大，为研究中原地区新石器乃至其他各个时期的文化分布、发展和演变提供了宝贵的实物资料。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 李明 李沛盈）(图片由栾川县文管所提供)