读八节滩诗 看伊河水运

我读白居易诗，觉得诗中“水”多，什么“汴水流，泗水流，流到瓜洲古渡头”，什么“一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红”，还有那首《琵琶行》，整首诗都泊在水里了。再看他的政绩，也是治水有方，在苏州疏河道，在杭州筑白堤，在洛阳凿通伊河八节滩。

我读白居易诗，觉得诗中“水”多，什么“汴水流，泗水流，流到瓜洲古渡头”，什么“一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红”，还有那首《琵琶行》，整首诗都泊在水里了。再看他的政绩，也是治水有方，在苏州疏河道，在杭州筑白堤，在洛阳凿通伊河八节滩。

他为啥总爱治水？我的答案是因为百姓总受水患：河水泛滥淹庄田，航道不通阻舟船，老百姓常常为水患发愁，白居易也就常常要做“水文章”——他爱治水，是爱百姓，我把这根线牵得顺理成章。如若不信，请看他在洛阳写的《开龙门八节滩诗》。诗云：“七十三翁旦暮身，誓开险路作通津。夜舟过此无倾覆，朝胫从今免苦辛。十里叱滩变河汉，八寒阴狱化阳春。我身虽殁心长在，暗施慈悲与后人。”

此诗牵出一桩往事：白公晚年居洛阳18年，其间常宿龙门东山香山寺。寺院居高，紧临伊河，龙门口河道状貌，伊河里船只过往，都逃不过他的眼睛。

唐时伊河水势大，有险滩，其中龙门口有八节滩，河底卵石隐身，河面怪石探头，七扭八拐，黑压压一线，航行条件恶劣，民谚云：“八节滩，鬼门关，十船路过九船翻。”为了能够把控住船筏，船夫、筏子工即使在冬天，也得跳入水中，推挽牵拉，使船过关，十分苦辛。

看着船夫受苦，白公心中难受，尤其是在冬夜听闻饥冻船工号子啼，他坐卧难安，下决心要把八节滩怪石铲平。

于是他去募捐，先是跑到洛阳城内富绅们面前游说，钱还不够用，就与香山寺僧商量，摆出几个功德箱，让善男信女投入银两。但募捐并不顺利，捐款数量有限。最后，白公又捐献了皮袄与稿费，这才凑足了经费，组建了民工队，利用冬季河水量较小时完成了这项工程。

此诗牵出伊河水运：伊河自古能行船，不但上河下河能通舟筏，而且局部还有专营水路以通往商埠码头。伊河从头到脚都是“洛阳的河”，发源于栾川陶湾镇闷顿岭，到偃师市杨村汇入洛河，全长260多公里穿越洛阳诸地。

伊河在栾川境仅有数十里长，来到嵩县境后大大方方走了80公里，最后在田湖镇千秋村入了伊川境，流经酒后、鸣皋、葛寨、白元、平等、城关、水寨、彭婆等乡镇后入了龙门口。从源头到龙门口，大部分河段处于峡谷间，水流较快，走船放筏，最为操心。

伊河出了龙门口，流入平畴沃野间，河面豁然开朗，最宽处可达150米。隋朝前，涉及伊河水运的诗很少见，唐宋元明清乃至民国，诗涉伊河者甚多，水运也连贯，即使到了1956年伊河河面上照样行走着木帆船，沿河数十个渡口，均有摆渡船载乡民过河，此岸彼岸，上船下船，十分方便。

伊河水运的特点是顺河筏子比船多。唐代“安史之乱”后相当长时间，洛阳往长安漕运不通，山货船与运粮船减少，伊河上游放下来的多是竹筏、木筏。唐代之后筏子多于船只的景象从无改变，即使到了20世纪50年代，从上游漂下来的仍是筏子多——伊河两岸熊耳山、外方山采下来的大量木头、竹子，都要靠这条水路运出来。

筏子有竹筏也有木筏，少则几根捆绑，多则几十根捆扎，由经验丰富的筏子工驾驭着往下漂。筏子都是批量放货，由此形成筏子队，单个筏体称“吊”，一个筏子队最多由6吊组成，不能再多，再多就首尾难顾了。但偶然也会有10吊以上相连的筏子队出现，其势威风，犹如长龙，岸上行人见了，吆喝着打招呼，筏子工顾不上应答，生怕连筏追尾，一心一意放筏去了。

放筏是技术活，弄好了浪里耍游龙，弄不好阎王来索命。筏前头与筏尾处，各站一筏子工，前者管方向，后者手握长杆与前者密切配合，该戳杆戳杆，该摆尾摆尾，半点不敢懈怠。遇到河水清浅，就使劲用杆插河床，拨动筏子滑行，否则便要搁浅。若遇到像八节滩那样的怪石探头，前面那个筏子工就得跳进水里，推拉牵拽，让筏子迅速转向，筏尾工赶紧把木橛扎到水下沙石中，使筏减速，躲过一劫。

伊河上的航程，分短程与远程。短程是从栾川到嵩县，远程则从栾川一直到巩义的河洛镇境内。这一路下来，过险滩，绕崖头，躲龙口，船夫和筏子工的辛苦是可想而知了。（孙钦良）