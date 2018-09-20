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洛阳18座天桥，等您来起名儿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-13 08:14

　　绘制 腾奔

　　如今，咱洛阳的天桥越建越多，给大家出行提供了不少便利。昨日，记者从市城市管理局获悉，15日至22日，我市要面向社会为18座天桥征名，您如果有好主意，不妨来试试。

　　市城市管理局相关负责人表示，这些天桥建成投用以来，一直沿用施工时的暂定名称，没有法定名称，根据《地名管理条例》和《河南省地名管理办法》等相关法规向社会征集名称，主要是为了方便大家使用。

　　待命名的18座天桥

　　暂定名称 位置

　　●上阳路天桥九都路与上阳路交叉口

　　●九都路解放路天桥九都路与解放路交叉口西100米

　　●御博路天桥九都路与御博路交叉口

　　●工贸天桥中州路与影院街交叉口

　　●集市街天桥中州路与集市街交叉口

　　●景华路天桥景华路河南科技大学第一附属医院门前

　　●连心桥老310国道河南省第四监狱门前

　　●国花路天桥老310国道国家牡丹园门前

　　●滨河北路御博路天桥滨河北路与御博路交叉口

　　●洛浦路天桥九都路与洛浦路交叉口

　　●饮马街天桥九都路与饮马街交叉口

　　●校场街天桥九都路与校场街交叉口

　　●金业路天桥滨河北路与金业路交叉口

　　●解放路天桥解放路与凯旋路交叉口南200米

　　●凯旋路天桥凯旋路与芳林路交叉口东150米

　　●柳林街天桥滨河北路与柳林街交叉口

　　●正骨医院天桥启明北路河南省洛阳正骨医院门前

　　●南昌路丽春路天桥南昌路与丽春路交叉口

　　在给天桥起名儿时，这些要求请注意

　　●符合国家的相关法律法规；

　　●尊重地域历史和现状，突显洛阳历史文化特色；

　　●6个字以内，好读易记、不拗口，无生僻字和不雅谐音，不使用外国语；

　　●遵循“一桥一名”原则，不与现有桥梁重名、重音、同音；

　　●提交天桥名称时，请附上简单理由。

　　征名时间

　　2018年11月15日至22日

　　参与方式

　　您可通过信函或电子邮件，将名称发送至市城市管理局市政管理科。

　　电子邮箱：lytqmm@163.com

　　联系电话：65520859 (洛阳晚报记者 智慧 通讯员 侯前进)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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