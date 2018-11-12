昨日，央视《星光大道》洛阳地区第一场初赛选拔在伊滨区倒盏民俗村举行，标志着《星光大道》栏目组洛阳地区选拔赛开赛。

昨日下午，倒盏民俗村中心广场搭起的“擂台”吸引不少游客驻足，来自洛阳本土的文艺爱好者登上舞台，为游客奉献一场听觉盛宴。

据悉，本次初赛的选拔主要是根据选手的个人唱功、包括音准、节拍、气息、舞台表现力等综合因素来评判选手是否有实力进入复赛的环节。我市参赛者中，不仅有追逐音乐梦想的年轻人，也不乏爱好文艺的一线职工及退休人员。他们的自信表现赢得掌声阵阵。观众们热情洋溢，为老乡叫好、加油助威。

《星光大道》是中央电视台综艺频道推出的一档大型综艺栏目，该栏目本着“百姓自娱自乐”的宗旨，突出大众参与性、娱乐性。今年是该栏目首次在河南省举行海选活动，不限职业、不限地区、不限唱法(通俗、美声、民族等)，只要您有才艺，均可报名免费参与海选。洛阳市海选中胜出的前十名选手，可参加河南省赛区总决赛。有才艺且想参与的洛阳市民可于11月30日前报名参与海选，洛阳市报名咨询电话13717589755。(记者 徐文波 摄影报道)