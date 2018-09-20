洛龙区人民检察院：以党建高质量推动检察工作高质量

强化党建引领是做好一切工作的前提，也是检察事业长远发展的根本政治保证。今年以来，洛龙区人民检察院将党建工作和检察工作深度融合，坚持以党建工作为引领，聚焦主责主业，深化创先争优，着力突出亮点、打造精品、叫响品牌。

强化党建引领是做好一切工作的前提，也是检察事业长远发展的根本政治保证。

今年以来，洛龙区人民检察院将党建工作和检察工作深度融合，坚持以党建工作为引领，聚焦主责主业，深化创先争优，着力突出亮点、打造精品、叫响品牌。在深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化的同时，洛龙区检察院还制定了党组中心组理论学习制度、党支部“三会一课”制度和固定党日活动制度，严格和规范双重组织生活制度，形成上行下效的学习效应，提高了全体干警的思想政治觉悟，促进了机关党建规范化建设，推动该院整体工作在创新中发展，为创先争优提供加速度。

高质量党建有力推动了检察业务开展。今年6月，该院报送的一起案件被评为“全省侦查监督部门十大保护知识产权典型案例”之一。与此同时，在第二届河南省检察机关刑事执行检察业务竞赛活动中，洛龙区检察院刑事执行检察局干警李冬霞被评为“第二届河南省检察机关刑事执行检察业务竞赛能手”；在河南省第二届检察机关未成年人检察业务竞赛活动中，该院周鹏飞获全省第二届检察机关未成年人检察业务能手候选人荣誉。

11月8日，参加洛龙区党建工作推进会的70余名代表来到洛龙区检察院现场考察机关党建工作。代表们实地考察了洛龙区检察院党员宣誓墙、“三远一网”、廉政教育长廊、“三会一课”活动室、“三新”讲习所、党员教育中心等的建设使用情况，详细查阅了党建资料，对该院深入开展组织建设、班子建设、制度建设和队伍建设，扎实推进各项工作健康有序发展，营造创先争优氛围的做法给予了充分的肯定。

“通过扎实开展系列党建活动，党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到了充分发挥，有效提升了检察干警思想政治素质和检察业务素质。”洛龙区人民检察院党组书记、检察长姜卫国表示，将认真落实市委的决策部署和市检察院的工作要求，不忘初心、牢记使命，锐意进取、奋发有为，始终保持赶考的状态，不断加强和改进检察工作，切实答好新时代的“政治卷”“发展卷”“民生卷”“作风卷”，推动洛龙检察工作再上新台阶。（刘向阳 张欣枚 文/图）