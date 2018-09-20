为进一步深入推进五大一强专项行动工作，11月8日下午，宜阳县人民检察院召开“五大一强”专项行动推进会，全体干警参加会议，党组书记、检察长任印强主持会议。

为进一步深入推进五大一强专项行动工作，11月8日下午，宜阳县人民检察院召开“五大一强”专项行动推进会，全体干警参加会议，党组书记、检察长任印强主持会议。 为进一步深入推进五大一强专项行动工作，11月8日下午，宜阳县人民检察院召开“五大一强”专项行动推进会，全体干警参加会议，党组书记、检察长任印强主持会议。 会上，党组副书记、副检察长张素敏对照《关于开展“大宣传、大走访、大排查、大整改、大回访、强基础”专项行动的实施方案》，对前一阶段专项行动工作进行回顾小结，对下一阶段专项行动工作进行具体安排部署。 党组成员、副检察长安佳要求在大走访活动中要做到关注贫困群体，跟进解决困难；关注矛盾隐患，跟进法律服务；关注民生需求，跟进政策落实；关注社会治安，跟进安全维稳。通过扎实有效的措施，切实提升检察机关司法公信力和社会满意度。 检察长任印强在讲话中强调，全体检察干警要充分认识专项行动的的意义，执法满意度事关检察机关形象，事关党的形象，要以人民群众是否满意作为衡量检察工作的最高标准，必须以高度的政治自觉、绝对的政治忠诚扎实开展好专项行动。提高检察机关执法满意度是每一名检察干警义不容辞的责任，检察干警要自觉投身到专项行动中，认真贯彻落实上级及院党组的决策部署，立足本职，坚持以人民为中心，在做好检察工作的同时，通过进村入户，用诚恳的态度、柔软的身段，征求意见和建议，赢得人民群众的信赖。在走访中，要注意形式，确保效果，积极与乡镇、村组进行联系，努力扩大宣传效果。