中行洛阳分行组织开展“严管理、转作风、打造合规担当有为的员工干部队伍”主题演讲比赛

11月6日，为在工作中发挥党员作用，努力“做合格党员，当时代先锋”，中行洛阳分行组织开展了“严管理、转作风、打造合规担当有为的员工干部队伍”主题演讲比赛。
11月6日，为在工作中发挥党员作用，努力“做合格党员，当时代先锋”，中行洛阳分行组织开展了“严管理、转作风、打造合规担当有为的员工干部队伍”主题演讲比赛。参赛党员及入党积极分子围绕“四种精神”传承、“风控50条”落实、“党风廉政”贯彻、“两个创建”推进、“内控合规”建设及“文优服务”等主题谈体会、谈建议、谈举措，集中展现了该行广大党员“做合格党员、当时代先锋”的良好精神风貌。(郭列军)
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