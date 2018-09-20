洛阳市公安局：“王府井500元购物卡送不停”是诈骗信息！

近日，伴随着“双十一”购物狂欢节的传播热度，您的微信朋友圈中是否出现了一条这样的信息：“王府井500元购物卡送不停，初冬给你送温暖，赶紧来领”？今日上午，洛阳公安局通过官方微信“平安洛阳”对该信息进行辟谣，已确定该信息为诈骗信息，洛阳王府井百货并没有开展此类活动，请市民不要再进行转发。

近日，伴随着“双十一”购物狂欢节的传播热度，您的微信朋友圈中是否出现了一条这样的信息：“王府井500元购物卡送不停，初冬给你送温暖，赶紧来领”？今日上午，洛阳市公安局通过官方微信“平安洛阳”对该信息进行辟谣，已确定该信息为诈骗信息，洛阳王府井百货并没有开展此类活动，请市民不要再进行转发。

目前，记者尝试再通过微信打开上述诈骗信息的链接，页面显示：“网站包含诱导分享、关注等诱导行为内容，被多人投诉，为维护绿色上网环境，已停止访问。”

洛阳公安局提醒，互联网中存在不少真假难辨的陷阱，请市民千万不要因为好奇或者贪图好处而去尝试和传播，这样的非法链接很可能带有木马病毒，轻则会泄露你的个人信息，重则有可能会盗取你的银行钱财。(记者 郭瑛)