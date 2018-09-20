暖气低温运行期间出现“气阻”咋办？还有这些问题您需注意

低温运行期间采暖系统出现“气阻”咋办？发现暖气漏水应如何处理？记者今日从洛阳高新热力有限公司(以下简称高新热力)获悉，高新热力自主热源供热覆盖的小区已于8日启动低温运行模式，14日将逐步升温至正常供暖温度。为保证良好的采暖效果，高新热力列出一份“问题清单”，请您多多留意。

低温运行期间采暖系统出现“气阻”咋办？发现暖气漏水应如何处理？记者今日从洛阳高新热力有限公司(以下简称高新热力)获悉，高新热力自主热源供热覆盖的小区已于8日启动低温运行模式，14日将逐步升温至正常供暖温度。为保证良好的采暖效果，高新热力列出一份“问题清单”，请您多多留意。 洛阳网讯 暖气低温运行期间采暖系统出现“气阻”咋办？发现暖气漏水应如何处理？记者今日从洛阳高新热力有限公司(以下简称高新热力)获悉，高新热力自主热源供热覆盖的小区已于8日启动低温运行模式，14日将逐步升温至正常供暖温度。为保证良好的采暖效果，高新热力列出一份“问题清单”，请您多多留意： ◆低温运行期间，注意用户检查室内采暖系统的阀门是否打开，以便及时采暖。 ◆低温运行期间，采暖系统可能会产生“气阻”现象，可通过打开手动排气阀解决；排气操作应缓慢打开排气阀间断排气，关闭时适当拧紧，防止损坏阀门。 ◆暖气片周围要保持良好的散热空间，不堆放杂物，以免影响采暖质量，也不利于发现事故隐患，不便于维修。 ◆如发现供热管道或暖气片漏水，请及时关闭故障管道的控制阀门，并立即联系专业人员进行维修。 ◆采暖系统里的水是不能用的，供热时为防止管道、阀门腐蚀锈化，暖气水中添加有防腐剂，用于水的软化和管道的保养，若用于生活用水，对身体健康有害；同时会导致供热系统失水严重，使供热系统压力失衡，影响居民正常供暖。(记者 谢娜娜 通讯员 冯来新)