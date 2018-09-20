本周洛阳降雨降温大风天气将接踵而至

经过上周几场秋雨的纠缠，洛阳的气温终究是走起了“下坡路”，市民能够明显感觉到冬天真的要来了。今日进入新的一周，记者从洛阳市气象局获悉，本周降雨、降温、大风天气将接踵而至，您准备好了吗？

洛阳网讯 经过上周几场秋雨的纠缠，洛阳的气温终究是走起了“下坡路”，市民能够明显感觉到冬天真的要来了。今日进入新的一周，记者从洛阳市气象局获悉，本周降雨、降温、大风天气将接踵而至，您准备好了吗？

据最新气象资料分析，本周前期受地面均压场控制，部分地区有雾霾；周三夜晚至周五，受低槽及冷空气持续扩散影响，我市将有一次降水、降温、大风天气过程。具体预报如下：

11月12日(周一)：晴天间多云，凌晨到上午有雾，气温6℃～17℃。

11月13日(周二)：晴天到多云，部分地区有雾霾，气温6℃～16℃。

11月14日(周三)：多云转阴天，下午到夜里转小雨，气温8℃～14℃。

11月15日(周四)：阴天有小雨，西南部山区转小雨雪，夜里西北风4级左右，气温8℃～14℃。

11月16日(周五)：阴天有小到中雨，西南部山区有小雪，偏北风4级左右，气温4℃～8℃。

11月17日(周六)：多云转晴天，偏北风3～4级，气温3℃～9℃。

11月18日(周日)：晴天间多云，气温3℃～12℃。（记者 郭瑛）