邮储银行洛阳市分行：绿色邮政 我们在行动

11月1日至7日，邮储银行洛阳市分行积极响应中国邮政集团公司、总行及省分行“绿色邮政宣传周”的号召及活动实施方案，并在全市范围内组织开展了“绿色邮政宣传周”主体活动。本次活动以“绿色邮政，绿色发展”为主题，践行绿色发展理念，为绿色邮政建设助力。

11月1日至7日，邮储银行洛阳市分行积极响应中国邮政集团公司、总行及省分行“绿色邮政宣传周”的号召及活动实施方案，并在全市范围内组织开展了“绿色邮政宣传周”主体活动。本次活动以“绿色邮政，绿色发展”为主题，践行绿色发展理念，为绿色邮政建设助力。

活动期间，邮储银行洛阳市分行辖内各县(市)支行、城市支行充分利用网点资源，依托洛阳市分行统一制作的绿邮项目主题海报、产品海报、推广视频等各类宣传载体，营造绿色邮政整体宣传氛围。

在此期间，邮储银行洛阳市分行以支持“绿色交通”建设为己任，积极响应“环保生活、低碳出行”的公益号召，大力推动ETC中原通卡全民普及，有效提高了各大高速收费站口的通行速度，使排队拥堵的现象得到缓解，并有效降低了尾气排放、减少了纸质票据的使用，用实际行动践行“绿色金融”新理念。

宣传周正处于网点旺季业务发展期间，各大网点还结合旺季业务发展，通过厅堂微沙龙、外出宣传等活动及在活动现场摆放展架、发放宣传折页、播放视频等方式，以积分、优惠券等形式，进行礼品兑换、商品优惠购买等多种活动叠加，向过往群众宣传我行金融产品，普及绿色金融理念，扩大绿邮项目在客户中的影响力，带动绿色生活消费。同时引导广大民众树立勤俭节约、节能低碳的绿色生活方式，展现邮储银行支持绿色发展的积极态度，取得了良好的宣传效果。

“绿色邮政宣传周”宣传活动的开展，对切实推进社会公众与邮政机构的良好互动，扩大绿邮项目在社区中的影响力、带动绿色生活消费、对共同营造良好的绿色生态环境具有十分重要的意义。邮储银行洛阳市分行将以此次宣传活动为契机，把绿色邮政宣传普及工作常态化，提高绿色邮政普及活动的力度和广度，践行社会责任，为社会公众提供更加优质的绿色服务，今后也将继续以绿色环保为基本理念，推动行内各项业务的发展，引领各方力量，共同推动绿色可循环经济的实现！