“右玉精神”在洛阳市党员干部中持续引发热烈反响

曾经的右玉，“黄龙”肆虐，遮天蔽日，群众食不果腹。如今的右玉，林草丰茂，满目青翠，成了“塞上江南”。细细品读“右玉精神”，这是一种迎难而上、艰苦创业、久久为功的担当和魄力，也蕴含着右玉党员干部全心全意为人民服务的宗旨意识和民生情怀。

曾经的右玉，“黄龙”肆虐，遮天蔽日，群众食不果腹。如今的右玉，林草丰茂，满目青翠，成了“塞上江南”。细细品读“右玉精神”，这是一种迎难而上、艰苦创业、久久为功的担当和魄力，也蕴含着右玉党员干部全心全意为人民服务的宗旨意识和民生情怀。

“一场久久为功、战天斗地的硬仗，换来了今朝右玉的‘塞上绿洲’。当下，脱贫攻坚，同样是一场事关民生的攻坚战，需要倾力而为、决战决胜。”洛宁县委书记张献宇说，脱贫攻坚到了最后关头，考验的就是干部作风。当前，全县党员干部下沉一线，深入开展“九个一”大走访活动，进村入户传党音、田间地头听民声，和群众想在一起、干在一起，通过问题清零、入户提升，坚决完成脱贫摘帽目标任务。

颠簸在汝阳大虎岭山岭沟壑之间，大片的柏树一株一株、鳞次栉比地立在岩石裸露的坡面上，树根像锥子一样扎入石缝，树梢如长矛一样刺向天空，给人一种“咬定青山不放松，立根原在破岩中”的震撼。这些年，亲历大虎岭困难地造林的汝阳县林业局局长沈保平，对“右玉精神”感同身受。他说，绿起来的是山，树起来的是群众的口碑。今冬明春，汝阳将持续推进国土绿化提速提质，努力为群众打造一个绿意盎然、生机勃勃的美丽家园。

“右玉之所以能改天换地，关键一点在于依靠群众、发动群众，通过基层党组织把群众凝聚起来，形成了强大合力。”嵩县田湖镇党委书记王孝森说，基层党组织坚强有力，脱贫攻坚、乡村振兴便会蹄疾步稳。决胜全面小康进入攻坚阶段，抓好“三农”工作，必须坚持党建引领，着力增强基层党组织的政治功能和服务功能，坚持农民主体地位，从群众中来、到群众中去，切实调动农民群众的积极性、主动性、创造性。

“遇到问题不回避，遇到困难不躲避，遇到风险不逃避，右玉党员干部前赴后继、夙夜在公，彰显了共产党人忠诚担当的政治本色。”栾川县拨云岭村党支部书记杨来法坦言。曾经，交通闭塞是拨云岭面临的最大瓶颈。近二十年间，村里一直在修路，出行难问题逐步解决，致富路越走越宽。他说，只要群众有所呼、有所盼，我们就要拿出一种逢山开路、遇水架桥的精神，把乡亲们的事情办好。

利民之事，丝发必兴。习近平总书记在党的十九大报告中指出，中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。接受采访的党员干部纷纷表示，要坚持以人民为中心的发展思想，想群众之所想、急群众之所急、解群众之所困，不断满足人民群众的美好生活需要，努力创造无愧于时代、无愧于人民的新业绩。（洛阳日报记者 白云飞）