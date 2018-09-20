洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

避堵也是一种治堵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-12 09:14

　　主持人：本报新闻观察员洛谭

　　嘉宾：教师孙嘉诚

　　孙嘉诚：我觉得，只有市民有了城市建设管理的参与意识，咱洛阳的治乱治堵工作才能更加有效，交通拥堵状况才能取得较大改观。

　　洛谭：是的，多一份自觉，多一份责任，人人都应该参与治乱治堵工作。

　　孙嘉诚：面对交通拥堵，我的一位同事的做法值得借鉴。他这几天上班总是到得特别早。一问才知道，原来，他所经过的路段有正在修建的地铁口，高峰期有些堵，他有几次因此迟到。为了不耽误工作，最近一周，他都是提前半小时出门，避开高峰期，不仅路顺了，心情也好多了，节约的时间，可以在学校看书、健身。

　　洛谭：错峰出行，我的一个朋友也是如此，自从王城大道部分路段封闭施工以来，他就选择骑共享单车上班。据他说，骑车不仅可以锻炼身体，高峰期时甚至比开车还要节约时间。

　　孙嘉诚：我的同事们还有一个“微信避堵法”，几十位同事组成一个“畅通上班群”，大家在群里发布实时路况信息，供同事们参考，以便尽可能避开堵塞的路段，同时还增进了同事之间的情谊。

　　洛谭：微信群避堵，畅行又舒心，确实是一种好方法。实际上，治堵是相关职能部门的事，避堵是咱老百姓自己的事，避堵助力治堵，治堵让避堵更轻松。

　　孙嘉诚：这么一说，我也要学会避堵，天气晴好，骑单车；下雨天，坐公交……尽量不给咱繁忙的洛阳交通添堵。

　　洛谭：如果说不麻烦别人是一种修养，那么，尽可能不给目前的交通添堵，就是一种体谅，一种文明，是对洛阳城市建设的有力支持。

　　关于治乱治堵，您有什么感受、建议，请拔打66778866，或关注微信公众号“微动洛阳”留言。
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·宝宝出牙慢牙缝大，怎么办？
  • ·为什么你的气色比别人差？是因为体内缺营养元素
  • ·牙齿矫正可以瘦脸？这些正牙误区你中了几个？
    		•
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始...
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
        近期，一篇《现在日子过反了？年轻人随心，中年人拼命，老年人坚持奋斗！》的文章在朋友圈热传。相较于不少...
  • ·网上购物有妙招 中老年也爱买买买
  • ·他们这样安排每一天 晚年生活有声有色
  • ·他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 明年，洛阳中心城区将新建改建小游园40个
  • 伊河滨水生态廊道初露芳容
  • 洛阳：老工业城市绽放新华彩
  • 洛阳启动重污染天气黄色预警
  • 俩女子到售楼部偷绿植被当场逮住
  • 洛阳市纪委通报两起诬告陷害党员干部...
  • 洛阳野趣水景园保洁：一湖碧水 他们守护
  • 洛阳城市管理局对共享单车进行规范整治
  • “洛阳造”制导武器长大国志气
  • 他一人下海，带动家族200多人经商（纪...
    		•
    百姓呼声
    直系亲属关系办理房屋交易，需提供这些资料
    伏牛山东北虎园不支持使用旅游年票么？
    精彩图片
    洛阳北控水务：冬日里...
    洛阳野趣水景园保洁：...
    城市足球超级联赛昨日...
    洛宁县王伙村：传党音 ...
    精彩热帖

    林中的深秋

    洛阳老城窜胡同

    额济纳胡杨林

    菊花
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605