面对交通拥堵，有市民有了城市建设管理的参与意识，咱洛阳的治乱治堵工作才能更加有效，交通拥堵状况才能取得较大改观。

主持人：本报新闻观察员洛谭

嘉宾：教师孙嘉诚

孙嘉诚：我觉得，只有市民有了城市建设管理的参与意识，咱洛阳的治乱治堵工作才能更加有效，交通拥堵状况才能取得较大改观。

洛谭：是的，多一份自觉，多一份责任，人人都应该参与治乱治堵工作。

孙嘉诚：面对交通拥堵，我的一位同事的做法值得借鉴。他这几天上班总是到得特别早。一问才知道，原来，他所经过的路段有正在修建的地铁口，高峰期有些堵，他有几次因此迟到。为了不耽误工作，最近一周，他都是提前半小时出门，避开高峰期，不仅路顺了，心情也好多了，节约的时间，可以在学校看书、健身。

洛谭：错峰出行，我的一个朋友也是如此，自从王城大道部分路段封闭施工以来，他就选择骑共享单车上班。据他说，骑车不仅可以锻炼身体，高峰期时甚至比开车还要节约时间。

孙嘉诚：我的同事们还有一个“微信避堵法”，几十位同事组成一个“畅通上班群”，大家在群里发布实时路况信息，供同事们参考，以便尽可能避开堵塞的路段，同时还增进了同事之间的情谊。

洛谭：微信群避堵，畅行又舒心，确实是一种好方法。实际上，治堵是相关职能部门的事，避堵是咱老百姓自己的事，避堵助力治堵，治堵让避堵更轻松。

孙嘉诚：这么一说，我也要学会避堵，天气晴好，骑单车；下雨天，坐公交……尽量不给咱繁忙的洛阳交通添堵。

洛谭：如果说不麻烦别人是一种修养，那么，尽可能不给目前的交通添堵，就是一种体谅，一种文明，是对洛阳城市建设的有力支持。

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