文明出行也是一条快速通道

随着我市轨道交通建设高歌猛进、道路修建扩建及私家车越来越多，市区有些路段的交通压力不断增大。交通拥堵与交通参与者的文明程度也密切相关，不能只看到道路施工一个客观原因。

主持人：本报新闻观察员洛谭

嘉宾：司机浮离

浮离：最近，我市强化交通秩序治乱治堵工作，多措并举、标本兼治，切实解好交通之堵和群众心中之“堵”。说起“堵”，作为一名女司机，有些话，我不得不说。

洛谭：说说看。

浮离：我觉得，交通拥堵与个别车主的不文明交通行为也有关系。

洛谭：随着我市轨道交通建设高歌猛进、道路修建扩建及私家车越来越多，市区有些路段的交通压力不断增大。不过，正如你所说，交通拥堵与交通参与者的文明程度也密切相关，不能只看到道路施工一个客观原因。

浮离：我是个新手司机，经常是绿灯亮起时慢慢起步，这时就会有旁边车道的车随意变道，插在前面，我生怕撞车只好急刹车，这时，后面车司机又会不断鸣笛催我……

洛谭：不光是私家车随意变道、加塞儿，出租车随意停靠、电动车横穿马路或闯红灯等现象也加剧了交通拥堵。谁也不让谁，结果，谁也走不了。可以说，不文明交通参与者，既是交通拥堵的制造者，又是交通拥堵的受害者。

浮离：如果大家都能遵守交通规则，相互礼让，交通完全可以比现在通畅，我们在路上也不会那么提心吊胆。

洛谭：是啊，遵守规则，文明交通，是一条可以通往任何地方的快速通道。

浮离：礼让守序，文明出行，每个人的点滴努力，最终汇聚成破解交通“堵局”的重要力量。

洛谭：疏解交通压力，不仅需要职能部门把交通拥堵、市民出行不便这个“痛点”，作为城市管理工作的着力点和突破点，合理规划，完善交通疏解方案，更需要交通参与者的理解、支持和文明，越守则，越文明，越通畅。