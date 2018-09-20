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文明出行也是一条快速通道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-12 09:14

　　主持人：本报新闻观察员洛谭

　　嘉宾：司机浮离

　　浮离：最近，我市强化交通秩序治乱治堵工作，多措并举、标本兼治，切实解好交通之堵和群众心中之“堵”。说起“堵”，作为一名女司机，有些话，我不得不说。

　　洛谭：说说看。

　　浮离：我觉得，交通拥堵与个别车主的不文明交通行为也有关系。

　　洛谭：随着我市轨道交通建设高歌猛进、道路修建扩建及私家车越来越多，市区有些路段的交通压力不断增大。不过，正如你所说，交通拥堵与交通参与者的文明程度也密切相关，不能只看到道路施工一个客观原因。

　　浮离：我是个新手司机，经常是绿灯亮起时慢慢起步，这时就会有旁边车道的车随意变道，插在前面，我生怕撞车只好急刹车，这时，后面车司机又会不断鸣笛催我……

　　洛谭：不光是私家车随意变道、加塞儿，出租车随意停靠、电动车横穿马路或闯红灯等现象也加剧了交通拥堵。谁也不让谁，结果，谁也走不了。可以说，不文明交通参与者，既是交通拥堵的制造者，又是交通拥堵的受害者。

　　浮离：如果大家都能遵守交通规则，相互礼让，交通完全可以比现在通畅，我们在路上也不会那么提心吊胆。

　　洛谭：是啊，遵守规则，文明交通，是一条可以通往任何地方的快速通道。

　　浮离：礼让守序，文明出行，每个人的点滴努力，最终汇聚成破解交通“堵局”的重要力量。

　　洛谭：疏解交通压力，不仅需要职能部门把交通拥堵、市民出行不便这个“痛点”，作为城市管理工作的着力点和突破点，合理规划，完善交通疏解方案，更需要交通参与者的理解、支持和文明，越守则，越文明，越通畅。
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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