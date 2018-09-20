洛阳召开沟域经济示范区建设推进会

近日，我市召开沟域经济示范区建设暨国土绿化提速提质行动观摩推进会，总结经验、交流提升，部署推动当前重点工作。 近日，我市召开沟域经济示范区建设暨国土绿化提速提质行动观摩推进会，总结经验、交流提升，部署推动当前重点工作。 会议指出，发展沟域经济是我市实施乡村振兴战略、加快推进农业现代化、全面打赢脱贫攻坚战的重要举措，各地各部门要思想认识再提高、工作标准再提高、宣传水平再提高，坚定不移地推进沟域经济示范区建设和发展。要把沟域经济示范区建设与现代产业发展、脱贫攻坚、乡村振兴结合起来，强化特色产业支撑，完善利益联结机制，真正把沟域经济示范区建成乡村振兴的先行区、样板区。要构建完善“政府主导、农民主体、市场运作、社会参与”的沟域经济建设体制，凝聚各方合力，尽快形成规模，发挥更大效益。 会议强调，今冬明春国土绿化要按照“提速、提质”总基调，坚持“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”总原则，坚持与“四河同治、三渠联动”、新型城镇化、乡村振兴、脱贫攻坚等工作相结合，强化“持续意识、责任意识、精品意识”，大力弘扬“右玉精神”，迅速掀起绿化高潮，确保今年12月底前完成造林绿化任务60%以上，明年4月底前全面完成。 会议期间，与会代表先后到孟津凤凰山田园综合体、洛龙区颐龙仙谷沟域经济示范区、伊河伊川段绿化现场和伊川国储林基地考察观摩。 市领导娄会峰、王军参加会议。 （洛阳日报记者 白云飞）