打压试水期间，非直管小区暖气漏水谁埋单？

记者近日从我市三家市政集中供热企业了解到，三家公司的直管小区基本都已完成打压试水工作，目前已进入集中开阀期，越来越多的非直管小区正在进行打压试水，为供热作最后的准备。晚报“问暖热线”近日接到不少非直管小区热用户的来电，很多人咨询，在打压试水期间，自家暖气片出现漏水等问题该咋办。

记者近日从我市三家市政集中供热企业了解到，三家公司的直管小区基本都已完成打压试水工作，目前已进入集中开阀期，越来越多的非直管小区正在进行打压试水，为供热作最后的准备。晚报“问暖热线”近日接到不少非直管小区热用户的来电，很多人咨询，在打压试水期间，自家暖气片出现漏水等问题该咋办。

对此，洛阳热力有限公司相关负责人表示——

新入网的供热小区若在打压试水期间出现漏水、爆管等问题，本着“谁建设，谁维修”的原则，在质保期内，如果是开发商或物业公司建设的设施，根据合同约定由开发商或物业公司进行维修，超出质保期后，供热设施维修所产生的费用由业主承担。

我市现行的供热价格只包含所用热费和热力站电费、水费等运行管理费用，不包括对小区内部供热系统维修、改造、更新的费用。目前，维护责任是按产权划分的，如有费用发生，由产权人负责，但若小区的供热管网及设施是开发建设单位委托我公司建设的，对于供热设施公共部分，热力公司终身质保。

同时，该负责人还提醒广大非直管小区热用户，在小区打压试水期间，应注意以下问题：

1.留意小区中张贴的暖气试水的通知，打压试水那天家中须留人；

2.对自家的暖气片、管道、阀门进行一次全面检查，发现跑、冒、滴、漏现象及时通知专业维修人员；

3.除了留意自家管道，对楼道管道及外部主管道也要多加留意，因为这部分管道一旦漏水，也会影响居民家中供热，一旦发现问题，请立即向物业公司反映；

4.户内管道接头处和排气阀尤其重要，一定要检查排气阀是否关严、是否漏水，可以用手摸一摸管道接头处和排气阀下面，暖气上水后居民可以打开排气阀，放掉空气，看看排气阀是否好用，如果无法拧动或已老化，要及时找维修人员修复；

5.冷热运行时，用户千万不要私自改动暖气设备，更不要私自安装循环泵等；

6.今冬不用热的用户要确认自家阀门已关闭，不再有存水，以免漏水产生不必要的纠纷；

7.如果家中无人，应将联系人、联系电话告知邻居或物业公司，以便遇紧急情况时能及时联系。（洛阳晚报记者 王若馨 实习生 郭琦）