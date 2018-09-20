第三届洛阳白云山杯中国围棋棋圣战三番棋挑战赛举行

第三届洛阳白云山杯中国围棋棋圣战三番棋挑战赛首局比赛，昨日在洛阳白云山景区进行。经过210手鏖战，挑战者连笑执黑中盘负于在位棋圣周睿羊，以0∶1落后。周睿羊距棋圣战三连霸仅一步之遥。

周睿羊（右）、连笑在比赛中

第三届洛阳白云山杯中国围棋棋圣战三番棋挑战赛首局比赛，昨日在洛阳白云山景区进行。经过210手鏖战，挑战者连笑执黑中盘负于在位棋圣周睿羊，以0∶1落后。周睿羊距棋圣战三连霸仅一步之遥。

虽然从国内等级分排名来看，排名第三的连笑高出排名第14的周睿羊不少，某对弈网站上压连笑获胜的棋迷也占80%以上，但二人的实力在伯仲之间，此前双方交手记录为连笑以10∶9微弱领先。昨日的棋局前半盘，执黑的连笑建立了相当大的优势，某人工智能对黑棋给出了超过80%的胜率，但在一处打劫的混乱时刻，连笑出现失误，胜率大幅下跌。此时中腹的一块黑棋陷入四面楚歌的境地。最终双方形成对杀，连笑的黑棋“英雄气短”，大龙惨遭屠戮，只能中盘认输。

赛后，获胜的周睿羊表示，当时对吃掉黑棋大龙也没有把握，但只有吃大龙才能赢。当记者告诉连笑前面他的胜率很高时，连笑沮丧地说了句“今天下的都不是棋”，便匆匆离去。

根据赛程，今天休战一天，明天双方将进行三番棋第二局较量，连笑能否绝地反击将三番棋拖入决胜局引人关注。（洛阳晚报记者 周中全 通讯员 涂晓洛 郑祎歌 文/图）