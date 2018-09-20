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涧西区珠江丽景小区预计今冬正常供热
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-12 09:14

　　晚报“问暖热线”开通以来，在读者反映的供热问题中，关于自家小区今冬能否供热、未供热小区如何申请用热的问题，一直占较大比重。

　　若您有任何供热方面的问题，可继续拨打晚报热线66778866或通过“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)留言，相关问题会得到及时解答。您在提问时，请说明自家小区的名称及所在城市区。

　　老旧小区申请用热，须满足三个条件

　　●市民戴先生：我家在老城区春都路附近的一个老旧小区，我想知道如何才能申请使用市政集中供热？

　　●洛阳热力有限公司(简称市热力公司)：

　　对想用热的老旧小区，申请用热须具备三个条件——

　　第一，在小区附近有城市热力管网且热负荷尚未达到上限，具有供热能力；第二，小区住户的采暖设备安装率已达到集中供热的技术要求；第三，小区热力站的配套用房由小区提供，且小区已具备建站条件，有合适的建站场地，不会对住户造成影响。以上三个条件缺一不可。

　　想了解自家小区附近是否有热力管网，可拨打市热力公司市场科电话64855333咨询。

　　老城区风华苑尚未递交用热申请

　　●网友“Maobo团结就是力量”：老城区风华苑小区何时能够出现在热力公司的新增供热小区名单上？

　　●市热力公司：

　　老城区风华苑尚未申请供热，若个人想用热，需要向所住小区的物业公司申请。如果所住小区没有物业公司，业主可成立业主委员会，在征得多数业主同意后，向热力企业提交用热申请。具体事宜请打电话联系：64855333。

　　西工区上阳花园七期今冬能否供热

　　暂不确定

　　●市民赵先生：我家在西工区上阳花园七期，多次向物业咨询小区今冬能否供热，均未获得明确答复，想通过晚报向热力公司咨询。

　　●市热力公司：

　　因还在与小区物业协商中，小区今冬能否供热待定。

　　涧西区武汉路钢窗厂家属院

　　计划12月供热

　　●市民赵女士：我家在涧西区武汉路钢窗厂家属院，不知小区今冬能否供热。

　　●市热力公司：

　　涧西区武汉路钢窗厂家属院小区计划12月供热。

　　涧西区香港城二期的庭院管网正在设计

　　●市民李先生：我家在涧西区香港城小区，小区里有不少楼栋已经供热，我们二期的建成时间比较早，但供热迟迟没动静，今冬能否供热？

　　●市热力公司：

　　香港城二期小区的热力站正在建设，庭院管网的设计工作也正在进行，能否供热需视工作推进情况而定，无法保证今冬供热。

　　涧西区珠江丽景小区预计今冬正常供热

　　●市民刘先生：我家在涧西区珠江丽景小区，该供热了，不知道今年能不能用上市政集中热源。

　　●市热力公司：

　　涧西区珠江丽景小区是市热力公司今年的新增供热小区，目前，小区开发商正在办理相关入网手续，办理完成后，小区预计今冬将正常供热。建议该小区业主近日多留意张贴在小区内的收费通知，及时完成采暖费的缴纳，以尽快用热。（洛阳晚报记者 王若馨 实习生 郭琦 通讯员 程诚）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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