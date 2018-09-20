洛阳交警：岗位在路上，责任在心中

无论清晨还是傍晚，无论晴天还是雨夜，黄色反光执勤服，在汽车车灯的照耀下分外鲜明。众多的民警、协警，或站在路口值班值守，或骑着摩托流动巡查，用短促而有力的哨声发出提示，用手势指引着车辆安全有序地通过施工围挡周边路段。

又是寒风阵阵，依然疏导不息。

无论清晨还是傍晚，无论晴天还是雨夜，黄色反光执勤服，在汽车车灯的照耀下分外鲜明。众多的民警、协警，或站在路口值班值守，或骑着摩托流动巡查，用短促而有力的哨声发出提示，用手势指引着车辆安全有序地通过施工围挡周边路段。

为尽可能解好交通之堵和群众心中之“堵”，我市交警部门坚持“岗位在路上、工作在路上”“只要有情况，马上到现场”“高峰不结束，坚决不撤岗”的原则，带着责任，带着感情，为交通秩序治乱治堵贡献力量。

“毛细血管”中，精细管理忙

10日17时许，刚巡查完重要路口回到丽春路与王城大道交叉口的市交警支队西工交巡大队民警郑智锋来不及喝口水，马上冒着小雨快步向前方跑去，因为前方一辆轿车正在单行道上逆行，十分危险。

郑智锋所在的中队很关键，因为王城大道快速路建设工程推进导致部分路段封闭，原来作为“毛细血管”的丽春路、芳林路承担起了“主动脉”的职责，之前没什么压力的路口成了“要害”：丽春路与涧东路交叉口、丽春路与王城大道交叉口、丽春路与芳林路交叉口、九都路与涧东路交叉口……他们中队辖区内的重要路口一共有11个。

郑智锋一边对驾车逆行的车主进行处罚，一边向快步跟来的记者介绍11个路口具体情况，如数家珍：

“王城大道与丽春路交叉口，西进口两个直行车道、南进口五个右转车道。南进口右转方向使用箭头信号灯控制通行，除调节车流量外，还满足了行人和非机动车的通行需要。”

“九都路与芳林路交叉口西进口的右转信号灯，经过反复优化，信号周期为‘69秒绿灯+2秒黄灯+38秒红灯’，中队有专人负责盯着。”

…………

每天早上7时来到岗点一直到夜幕降临，郑智锋和同事们的一天并不只是不断巡查把好“要害”，他们还要一点一点疏通“毛细血管”中的“栓塞”。前几天，他们花了两三天时间对涧东路违停车辆挨个进行清理：先打电话通知违停车主挪车，对确实联系不上车主的车辆开出违法停车告知单；违停车辆长时间无人开走，协调专业车辆拖走……

严查酒驾、纠正违停、疏导交通……没说几句话，郑智锋就和同事扎进了滚滚车流中，留给记者一个黄色的背影。

岗位在路上，责任在心中

10日10时许，王城大道与健康西路交叉口，车辆川流不息，市交警支队金谷交巡大队民警尤宗源像往常一样，从路口出发，沿着王城大道两侧的保通道路巡查。遇到周边居民询问绕行线路，他说完绕行线路，还要认真地提醒两句：“千万不要在保通道路上停车，要知道，你停一分钟，就可能堵住后边一大堆车。”

更多的人，通过微信中的视频听到了尤宗源的提醒。

11月7日，市交警支队官方微信“洛阳交警微发布”发布一条“不能忍！王城大道保通路也敢这样做，必须严惩！”的微信，信息中的视频里，尤宗源一边和同事对保通道路沿线的违法停车行为进行取证，一边面对镜头认真讲解违法停车的危害。他的结束语“保通路，保通路，顾名思义，它是一条为了施工而修建的临时通行道路，是路而不是停车场，希望广大驾驶员能主动维护这条路的畅通”引起众多网友的赞赏和热议。

“有人觉得，基层民警认真站岗执勤、疏堵保通就行了，录视频费时费力，但其实不然。”尤宗源说，治乱治堵要想治本，必须想方设法让每一名交通参与者意识到违法行为对自己和他人、对整个城市交通的危害。视频和移动互联网，为交警部门实现“处罚一个，教育一片”提供了方便。

从2012年开始，尤宗源在紧张的执勤之余参与到了文明交通安全宣传视频的录制当中，视频中，有他自己在实际执法中遇到的典型案例，也有围绕某个问题展开的专题讲解。鲜活的形式、生动的画面，让许多看到视频的市民主动加入到践行文明交通理念的行列中来。

“岗位在路上，镜头也在路上，最终目标是实现文明交通在路上。”尤宗源说。

寒风冷雨中，疏导不停歇

南昌路与滨河北路交叉口并不紧挨王城大道，但在该路口值守的市交警支队高新交巡大队滨河岗民警索鹏卿对王城大道快速路建设工程也十分关注。

“王城大道中州路至丽春路段、九都路芳林路至涧东路段围挡后，从西苑桥绕行的车辆增加了不少，我们滨河岗通行压力明显增大。”索鹏卿说。

9日中午，记者在该路口看到，南来北往的车辆络绎不绝，民警分散在路口周边，不停指挥引导车辆通行。

“现在早晚高峰时段，路口的车流量更大，持续时间也比以往延长了不少，大家增加了巡逻频次，紧盯关键部位加强疏导。高峰不结束，我们不撤岗。”索鹏卿说，他所在的滨河岗近期新增了20名保通员，协助交警保障周边道路正常通行。民警更是冲在前干在先，前两天阴雨绵绵，本该7点30分到岗的滨河岗民警赵国栋7点刚过就来到了路口，投入到交通疏导中。

阴雨天车辆通行缓慢，再加上周边路段发生一些小剐蹭事故，路口交通压力很大。赵国栋和同事们顾不上轮休吃饭，全员在岗，跑前跑后指挥引导，直到10时许早高峰过去，才得以喘口气。此时，大家的衣服被雨水浸透，也没时间吃早饭，在寒风中又冷又饿。

“虽然辛苦，但想到自己的劳动能够让大家的上班路、回家路少些堵，也很欣慰。我们会尽最大努力，缓解拥堵和大家心中的‘堵’！”赵国栋说。（洛阳日报记者 苏楠 郭秩铭 通讯员 谢育健）

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望春门街香山路至伊洛路段恢复双向通行

近期，王城大道快速路建设工程快速推进。为最大限度方便市民出行，12日0时起，望春门街香山路至伊洛路段恢复双向通行，望春门街其他路段仍保持由南向北单向通行，请广大市民注意。(苏楠 谢育健)