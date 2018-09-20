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珠海航展上 洛阳部分科研单位展品亮相
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-11-12 09:15

　　昨日，第十二届中国国际航空航天博览会在珠海落幕。作为最具国际影响力的航空航天类专业展会之一，本届航展有40多个国家和地区的700多家展商参展。其中，来自洛阳光电技术发展中心的4大类共计14型展品亮相航展；航空工业洛阳电光设备研究所的智能作战任务系统、民机平视显示器(HUD)、“龙之眼”系列光电吊舱、“鹰隼-III”系列昼夜瞄准吊舱等，也悉数亮相。

　　航空工业洛阳电光设备研究所：“龙之眼”等亮相

　　在博览会上，来自航空工业洛阳电光设备研究所的智能作战任务系统吸引不少人关注。相较传统的空战模式，智能作战任务系统面向作战任务实现自主飞行与任务管理，它能使飞行员从繁重的基础操作负担中解放出来，从而专注于战场态势管理及顶层任务的决策与干预，成为优势信息支持下的战术管理员。

　　民机平视显示器(HUD)是一种先进的机载电光系统，是现代民机驾驶舱的重要组成部分，被誉为民机的“眼睛”。HUD使飞行员保持平视姿态即可同时获取外景和仪表信息，切实提升飞行安全、降低起降标准，提高航班正点率。HUD还可与光电所研制的EVS(视景增强系统)结合，使飞行员“飞得更准、看得更清”，进一步提升飞行安全。

　　“龙之眼”系列光电吊舱是该所军民融合创新的产品，主要用于昼夜条件下对地/海面目标的成像侦察、目标探测、自动跟踪、定位、测距、激光指示等，可支持载机遂行昼夜侦察监视、瞄准和精确打击引导等多种任务，并可用于拍照取证、地面/海上搜索救援、边防巡逻、森林防火、电力巡检等多种领域，广泛应用于各类直升机、无人机、运输机及其他平台。

　　洛阳光电技术发展中心：三型主推空空导弹产品参展

　　在本届航展上，洛阳光电技术发展中心有4大类共计14型展品在1号馆长空亮剑展区进行展示。此外，还有多型产品配合枭龙、FTC-2000G、翼龙等飞机进行室外静展。

　　展示现场，在巨大的机翼下方，挂装着该中心的三型主推空空导弹产品，有增强型第三代近距格斗空空导弹、第四代红外近距导弹，以及第四代主动雷达中距空空导弹。

　　另外，展区内还展示了该中心研发的可挂装于无人机，对地面固定及移动目标实现精确打击的小型制导炸弹；通过对常规航弹加装增程和制导装置以实现防区外精确打击，用于对地面固定目标的精确打击的制导滑翔炸弹；近程多用途导弹、近程反辐射导弹、地空导弹等。（洛阳晚报记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：张燕]
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