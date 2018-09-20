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洛阳城市管理局对共享单车进行规范整治
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-12 09:15

　　这两天，您有没有骑共享单车？作为交通秩序治乱的重要整治内容之一，近日，由市城市管理局牵头，联合进驻我市的共享单车企业采取了一系列措施加强管理，着力整治共享单车停放无序等突出问题，在不影响市民享受便捷出行的同时，维护市容市貌和交通秩序。

　　●施工路段附近，暂不设投放点

　　摩拜、ofo、哈罗及进驻不久的青桔，眼下，洛阳街道共有4家企业的共享单车。它们的单车数量，可不是想放多少就放多少，得根据市场需求、车流量等核算，还得接受市城市管理局的监管。

　　从今年年初开始，市城市管理局根据监测数据，对共享单车投放量逐步核减，目前已将单车数量从28万辆降至14万辆。为准确掌握投放数据，我市对共享单车投放点实行网格化管理，每个网格还配置了3名至5名管理人员。

　　随着各项工程不断推进，为缓解施工路段拥堵，近日，市城市管理局对相关区域的投放点进行了梳理，暂时取消了施工路段附近的投放点。同时，该局还联合共享单车企业对这些区域加强监管，发现车辆占道将及时收集、清理。

　　●设置30余个“潮汐点”，定时调度清理

　　一些大型商场、公交车站、旅游景点附近，客流量较大且有明显的高峰、低峰，高峰时段来临，这里往往会迅速积累大量的共享单车，造成道路拥堵。

　　为解决这一问题，市城市管理局在这些区域设置了“潮汐点”，即按照客流规律，定时组织人员巡查，发现车辆堆积及时调度。

　　目前，这样的“潮汐点”已设置30多个，白天工作人员使用小型车辆小批量调度，夜晚则趁用车者稀少进行大规模“转移”，在方便大家用车的同时，大大缓解了停放压力。

　　●未报备，ofo将被移出洛阳市场

　　市城市管理局相关负责人表示，共享单车经营企业准备进入我市经营，要在我市行政区域内设立具有独立法人资格的企业或驻洛分支机构，并持营业执照等有关资料进行报备。目前，摩拜、哈罗、青桔已完成报备，但是ofo的相关工作人员失联，至今未进行报备。

　　按照相关规定，从10月1日起，未按规定完成报备的企业，单车数量将被核减。目前，市城市管理局已开始收集ofo单车，未来，其将被移出洛阳市场。

　　●利用“电子围栏”，治理乱停乱放

　　此外，我市已开始借鉴北京、杭州等地的共享单车“电子围栏”技术，为解决单车乱停乱放问题提供新的技术支撑。“电子围栏”是基于蓝牙技术的智能停车点系统，通过蓝牙感应装置，在指定区域精确开启一个虚拟的“电子围栏”，引导大家有序停车。若单车没有停放在“电子围栏”范围内，将无法正常还车，用车者也可能受罚。

　　目前，哈罗单车在我市中心城区确定了10余处禁停区。用车者在禁停区内首次停车，将被系统提醒；在禁停区内停车2次及以上，将被收取每次2元的调度费，多次违规停车或将影响用车者的信用分和后续用车。

　　上述负责人呼吁，共享单车作为绿色交通工具，合理使用有助于缓解交通拥堵，但是随意停放又会给城市“添堵”，期待大家文明骑行，切勿乱停乱放，共同维护良好的交通秩序。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 张严）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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