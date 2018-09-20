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初三女生赌气离家出走被好心人收留
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-11-12 08:54

　　近日，记者在微信朋友圈里看到一条寻人启事：“有哪位朋友见到这个女孩，请速联系133××××8879。”

　　记者拨打该电话得知，启事是伊川人张先生发布的，他的女儿小丽(化名)8日上午从伊川县城关镇家中负气出走，失去联系。

　　张先生说，小丽在伊川县某中学读初三。8日早上，张先生接到老师的电话称，小丽在学校闹情绪，让他把小丽接回家。“我把孩子接回家，批评了她几句，一时冲动打了她两巴掌。”张先生说，他随后外出办事，当日9时50分许，回家后发现小丽不见了。小丽还留了字条称“不用家人再管自己，不想活了”。

　　张先生立即寻找女儿，他查看镇里的监控视频发现，他女儿当日9时30分许外出，目的地不清楚。当日下午，张先生得到消息，有人在洛阳老城看到一个女孩，长得像小丽。昨天上午，寻女心切的张先生先在微信朋友圈发布寻人启事，又坐车来到老城区，并报警求助。接警后，老城派出所民警调取监控视频，展开搜寻。

　　昨天15时50分许，记者接到民警电话称，小丽找到了。原来，小丽离家时，身上带钱不多，她坐车到老城区后，身上的钱很快花完。8日晚上，小丽在西工区一家医院睡了一晚。昨天早上，她步行回家，15时30分许，她在洛伊快速通道上被龙门园区管委会魏湾村两名女村民看到并收留，她们了解小丽的情况后及时报警。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 李保宏）
 
[ 责任编辑：张燕]
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