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记者跑腿：如何办理食品小经营店登记证？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-12 09:14

　　-本期关注

　　近日，市民窦先生在洛阳网“百姓呼声”询问：“我准备在九都东路开一家肉夹馍店，如何办理食品小经营店登记证(简称食品证)？”记者前往市食药监局瀍河分局北窑监管所了解办证要求。

　　-听您倾诉

　　窦先生准备在九都东路附近一小区开一家肉夹馍店，今年9月，他选好店铺，办理了营业执照。10月中旬，他到市食药监局瀍河分局北窑监管所递交了相关材料，申请办理食品证。

　　“原以为很快能办好，没想到回家等了好几天没有消息。”窦先生说，他打算拿到食品证后，店面开业并加入几家外卖平台，提高营业额。

　　事后，窦先生才知道，他第一次递交材料时，只提供了自己的健康证明，相关材料不齐全，未能当场登记。市食药监局瀍河分局北窑监管所工作人员让他补充其他从业人员的健康证明。

　　“我补交材料后，还是没能当场领到食品证。”窦先生说，他想知道办证要求和具体流程。

　　-所跑单位

　　市食药监局瀍河分局北窑监管所

　　-跑腿经历

　　7日9时许，记者来到窦先生的店内看到，他已经领取食品证，并在店内显著位置悬挂。“我6日上午接到北窑监管所的电话通知，说证办好了，下午去领的证。”窦先生说。

　　北窑监管所一名工作人员说，《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》自今年3月1日起实施。根据规定，食药监部门对有固定生产加工和经营场所的食品小作坊、小经营店实行登记管理，对在批准的地点和规定时间内经营的食品小摊点实行备案管理。

　　具体来说，申请办理食品证，食品小经营店经营者需要向食药监部门提交营业执照原件及复印件、身份证原件及复印件、所有从业人员的有效健康证明。食药监部门对申请材料进行审查，材料齐全的，当场登记，7个工作日内免费发放食品证；材料不齐全的，一次性告知应当补交的材料。

　　该工作人员提醒，小经营店登记内容发生变化的，应当向原登记机关申请办理变更手续。登记证有效期为3年。有效期满需要延续的，应当在有效期满30日前向原登记机关申请延续。

　　-办事结果

　　窦先生已经了解办证要求和流程，顺利领取食品证。

　　-诉求人评价

　　谢谢晚报记者关注。（洛阳晚报记者 余子愚）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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