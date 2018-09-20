男子骑车被摩托三轮撞倒 肇事司机逃逸

昨日，市民梁先生拨打本报热线66778866：我骑着电动三轮车在路上正常行驶，一名骑摩托三轮车的男子超车时将我连人带车撞倒在地，没停车就跑了，多亏两位好心人出手相助，把我搀扶起来。

昨日，市民梁先生拨打本报热线66778866：我骑着电动三轮车在路上正常行驶，一名骑摩托三轮车的男子超车时将我连人带车撞倒在地，没停车就跑了，多亏两位好心人出手相助，把我搀扶起来。

梁先生今年51岁，家住老城区同化街牡丹园小区。10日下午，他骑着电动三轮车行至龙门大道与安石路交叉口附近时，后方突然驶来一辆摩托三轮车，超车时撞到他的车前轮，还没等他反应过来，他已经连人带车被撞倒在地。

“我整个人都蒙了，没注意到骑车男子的长相。”梁先生说，等他缓过神儿来，发现左腿疼痛站不起来，撞倒他的男子早就没影儿了。这时，一名身穿制服的保安和一名送外卖的骑手过来询问他情况，并小心翼翼地将他搀扶到路边。梁先生觉得伤势不重就没拨打110报警，他歇了一会儿后骑车到医院检查，好在只是皮外伤，未伤到骨头。

梁先生说，他对出手帮助他的两位好心人表示感谢，同时谴责肇事者。（洛阳晚报记者 魏巍）