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“洛阳造”制导武器长大国志气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-12 08:41

　　昨日，第十二届中国国际航空航天博览会(简称“珠海航展”)在珠海落幕。珠海航展期间，歼-20、运-20、“彩虹”无人机等“国产全明星阵容”集中亮相。其中，洛阳光电技术发展中心(简称“洛阳光电中心”)PL-10E空空导弹等多款“明星”产品也走上展台，向世界展示了中国先进制导武器装备的前沿成就。

　　本届航展有40多个国家和地区的700多家展商参展，充分展示世界航空航天业前沿发展水平。航展相关展品全面展示了我国制空、打击、预警、信息、投送等要素高度融合的空中作战体系，彰显我国航空装备“从三代到四代、从有人到无人、从空军到陆海空”的跨越。

　　在此次航展中，洛阳光电中心共带来4大类共计14型展品在主展馆1号馆长空亮剑展区展示，此外还有多型产品配合“枭龙”、FTC-2000G、“翼龙”等飞机进行室外静展。不少展出产品技术性能达到了国际先进水平，体现了该中心强大的技术水平、创新优势与技术集成能力。

　　其中，可打击隐身战机的空战“撒手锏”、该中心此次航展三大主推产品之一——PL-10E空空导弹格外引人注目。

　　据介绍，隐身战机交战时，由于隐身性能的存在，发现敌机时彼此已经距离较近。在“近身肉搏”时，第四代红外近距导弹PL-10E空空导弹就能大展身手。该导弹采用红外成像导引部件、气动力/推力矢量复合控制等先进技术，不仅具备大角度离轴截获和发射能力，还具有高机动、反隐身、抗干扰等特点，使得不管敌机如何“玩花样”，也很难摆脱导弹锁定，被媒体誉为“空中格斗之王”。

　　不仅是空空导弹，洛阳光电中心还带来了地空导弹、制导炸弹、反辐射导弹等类别的创新产品。其中，首次公开亮相的SD-30地空导弹能够快速、全方位拦截来袭目标，杀伤空域大、制导精度高、机动能力强。SD-10A地空导弹是在第四代雷达型空空导弹基础上派生出的先进防空导弹，可“发射后不用管”，用于区域防空、要地防空和野战防空。

　　作为我国主要的科研、生产、经营一体化的空空导弹武器系统研制单位，洛阳光电中心践行航空报国使命，目前已具有研制国际先进水平空空导弹的能力，多款空空导弹已多次在国庆阅兵及纪念抗日战争胜利70周年大阅兵中接受检阅，为我国空空导弹武器装备跨越式发展作出了突出贡献。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 白连东）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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