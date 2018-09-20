天黑路滑男子骑着电动车掉进施工坑

近日，南昌路派出所民警给记者说了一件事：前几天阴雨连绵造成道路湿滑，市民外出可得注意安全。这不，有一名男子骑着电动车掉进一个施工坑里，好在无大碍。

近日，南昌路派出所民警给记者说了一件事：前几天阴雨连绵造成道路湿滑，市民外出可得注意安全。这不，有一名男子骑着电动车掉进一个施工坑里，好在无大碍。

5日23时40分许，南昌路派出所值班民警孙宜清接报警称，在涧西区浅井南路与周山路交叉口附近，有人掉进坑里了。

孙宜清和同事赶到现场看到，事发地在浅井南路快车道上，当时120急救人员已经到场。“路中间有一片面积约2平方米的区域被围挡围起来，围挡内是一个深约3米的施工坑。”孙宜清说，坑内有一名男子和一辆电动车，因坑较深，该男子一时无法上来。随后，孙宜清和同事合力将人拉上来。经急救人员检查，该男子头部有磕碰伤，随后被送往医院。

民警初步调查得知，该男子姓赵，当晚骑电动车沿浅井南路由北向南行驶，由于天黑路滑，他不慎撞开围挡掉进坑内。

“万幸赵先生并无大碍。”民警说，那个施工坑附近的围挡上印有“洛阳热力”字样，他们推断此处系热力公司一处施工工地。他们重新用围挡把施工坑围起来后离开。

民警提醒，目前，市区道路施工较多，施工单位设置路障时应留足缓冲地带，并在路障上安装照明灯、反光带等醒目警示标志，避免此类意外事件发生。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 魏孝群）