扭住重点 切实突破——三论不断开创洛阳生态文明建设新局面

最近召开的全市生态环境保护大会，以习近平生态文明思想为指导，对我市生态文明建设特别是大气污染防治攻坚、“四河三渠”综合治理、国土绿化提速提质、中央和省环保督察反馈意见整改工作进行部署。市委书记李亚进一步强调，打好污染防治攻坚战、加强生态文明建设，既要统筹推进，又要扭住重点，在解决生态环境突出问题上取得实质性突破。

形势逼人，挑战逼人，使命逼人。

最近召开的全市生态环境保护大会，以习近平生态文明思想为指导，对我市生态文明建设特别是大气污染防治攻坚、“四河三渠”综合治理、国土绿化提速提质、中央和省环保督察反馈意见整改工作进行部署。市委书记李亚进一步强调，打好污染防治攻坚战、加强生态文明建设，既要统筹推进，又要扭住重点，在解决生态环境突出问题上取得实质性突破。

生态环境建设是重大政治问题，也是重大社会问题、民生问题，只能越来越好，绝不能变坏。强调“实质性突破”，意味着既看“显功”又看“潜功”、既看数据又看感受、既跟别人比又跟自己比，切实在关键环节上取得转折性、开创性、根本性成效，从而以重点突破带动全市生态文明建设再上新台阶。

近年，洛阳紧紧抓住人民群众反映强烈的突出环境问题，着力构建生态环境建设体系，持续推进“五大行动计划”，全市生态文明建设成效明显。今年以来，我市PM10、PM2.5年均浓度和空气质量优良天数持续保持“两降一升”势头，下降幅度和增加天数位居全省前列。然而总的来看，全市生态环境保护形势依然严峻、任务非常艰巨，可以说正面临一场考验很大的“冬考”。

从大气污染防治看，我市各项污染指标绝对值仍然很高，在生态环境部公布的169个地级以上城市排名中，今年前三季度，洛阳位居倒数第23位，特别是一些污染源、污染点长期存在，有的虽经治理但仍不达标，群众意见很大，现在供暖季来临，减排压力无疑更大。从落实河长制湖长制、推进“四河三渠”综合治理看，有的河长履职不到位，巡河没有实现常态化，发现不了问题、发现问题却没有解决的问题还比较突出。从国土绿化等方面看，我们目前既存在绿化总量不足的问题，也存在绿化分布不均的问题，还存在绿化质量不高的问题。

环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。如果年复一年、江河依旧，何谈实质性突破？如果辛辛苦苦、原地踏步，又何以再上台阶？在破解生态环境突出问题上，越是形势严峻，越是任务繁重，越是要分清主次、分清轻重缓急，胡子眉毛一把抓是做不好工作的，乱打仗、打乱仗也是打不赢的。

与全国一样，当前洛阳生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期，已进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚期，也到了有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期。牵住“牛鼻子”、找对“主攻点”，真正做到心中有数、手中有方，采取更有针对性的举措集中攻坚，方能爬过一道道坡，迈过一道道坎。

我们要针对工业、燃煤、机动车尾气和扬尘污染，聚焦问题、精准施策、务求实效，坚决打好冬季大气污染防治攻坚战。要着眼常态长效，推动各级河长真履职、真尽责，实现巡河常态化，及时发现和解决问题；围绕“水清、岸绿、路畅、惠民”的目标，持续抓好截污治污、引水补源、河道治理、游园湿地、路网环通、沿河棚改六项工作，推进“四河三渠”综合治理取得新成效。要迅速掀起国土绿化提速提质的热潮，以“11555”工程为统揽、以“七绿”工程为抓手，扭住重点、夯实责任、强化保障、精细管护、提速提质，推动国土绿化由“大写意”向“工笔画”转型。要找准问题、压实责任、真改实改、从严督查，认真做好环保督察反馈意见整改工作。

每一次伟大的绿色跨越，总是在层峦叠嶂中来回穿行。

扭住重点、把握节点，持续聚焦制约全市生态环境建设的突出问题，一刀一刀切下去、一步一步推下去，确保省定年度目标任务顺利完成，确保环境质量主要指标排名稳步前移，在汾渭平原11个城市的排名中力争上游，以重点领域、关键环节的突破带动全局推进、整体提升，我们就能把洛阳生态环境建设的突破点变成人民群众获得感幸福感安全感新的增长点。(洛平)