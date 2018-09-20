提醒！望春门街香山路至伊洛路段今起恢复南北双向通行

记者从市交警支队获悉，自今日零时起，望春门街香山路至伊洛路段通行方式由从南向北单向通行恢复南北双向通行。
记者从市交警支队获悉，自今日零时起，望春门街香山路至伊洛路段通行方式由从南向北单向通行恢复南北双向通行。
自今年7月起，因王城大道快速路施工需要，交警部门将望春门街的通行方式由南北双向通行调整为从南向北单向通行，此举对缓解路段交通拥堵问题发挥了较大作用。在此期间，交警部门陆续接到一些群众反映出行不便的问题。经实地调研，交警部门决定将望春门街香山路至伊洛路段通行方式由从南向北单向通行恢复成南北双向通行，相关配套交通设施也将被调整或拆除。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 谢育健）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605