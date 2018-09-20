提醒！望春门街香山路至伊洛路段今起恢复南北双向通行

记者从市交警支队获悉，自今日零时起，望春门街香山路至伊洛路段通行方式由从南向北单向通行恢复南北双向通行。

记者从市交警支队获悉，自今日零时起，望春门街香山路至伊洛路段通行方式由从南向北单向通行恢复南北双向通行。

自今年7月起，因王城大道快速路施工需要，交警部门将望春门街的通行方式由南北双向通行调整为从南向北单向通行，此举对缓解路段交通拥堵问题发挥了较大作用。在此期间，交警部门陆续接到一些群众反映出行不便的问题。经实地调研，交警部门决定将望春门街香山路至伊洛路段通行方式由从南向北单向通行恢复成南北双向通行，相关配套交通设施也将被调整或拆除。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 谢育健）