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伊河滨水生态廊道初露芳容
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-12 08:38

　　近日，记者用无人机航拍正在建设的伊水游园八里堂段。一条大型的滨水生态廊道逐渐成形，部分运动场所已建成投用。该游园位于洛龙区，北临伊河大桥，南临希望路，西临东环路，东临堤顶路，长4.5公里，总占地面积1.09平方公里。目前，我市正在实施的“四河同治、三渠联动”工作提出，要科学规划布局沿河绿地和小游园，打造林水一体、人水相亲的“岸绿”，为市民提供了健身、休闲、亲近自然的空间。（洛阳日报记者 常世峰 特约通讯员 张俊望 摄）

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[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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