11岁男孩说同行老人是“人贩子” 路人听到忙报警

昨日，东关派出所民警告诉记者一件事：11岁男孩调皮，跟路人说同行老人是人贩子，路人赶紧帮男孩报警。我们调查发现，“人贩子”原来是孩子的外公。

昨日，东关派出所民警告诉记者一件事：11岁男孩调皮，跟路人说同行老人是人贩子，路人赶紧帮男孩报警。我们调查发现，“人贩子”原来是孩子的外公。

8日11时许，市民刘女士报警称，她在瀍河区北盟路某小区门口，听见一个小男孩说同行老人是人贩子。刘女士说，她看见老人将手放在小男孩肩上，小男孩伸手打老人，老人却不制止，感觉有点儿不正常。

民警赶到现场得知，小男孩和老人已进入小区，去向不明。随后，民警通过排查，并调看小区监控视频，寻找老人的信息。9日10时许，民警锁定老人的位置。民警来到老人家中时，老人的妻子在家，她看到民警很意外，说自己是小男孩的外婆。

原来，小男孩今年11岁，上小学，平时由外公负责接送。小男孩比较调皮，喜欢往外跑，他外公经常拿“人贩子”来吓唬他。刘女士报警那天，小男孩不服管教，故意说外公是人贩子，因此刘女士听到后赶紧报警。

民警提醒，家长教育孩子要注意方式。刘女士虽然闹了误会，但她的用心是好的，说明她的警惕性很高。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 赵自强）