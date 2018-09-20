一门多忠烈 杨家传美名

杨家将的故事流传很广，对其中的人物关系，大家也都耳熟能详。比如，杨延昭是杨业的儿子、杨宗保的爹；杨宗保娶妻穆桂英，生了儿子杨文广……

杨家将的故事流传很广，对其中的人物关系，大家也都耳熟能详。比如，杨延昭是杨业的儿子、杨宗保的爹；杨宗保娶妻穆桂英，生了儿子杨文广……

在《宋史》中，杨业、杨延昭、杨文广确实存在，杨宗保和杨门女将却难觅踪影。《新安县志》等记载，杨业归葬洛阳时，扶柩的是其孙女杨宗宝。历史上的杨家将，到底什么样？

1 威震辽国，杨延昭得名“杨六郎”

杨业是杨家第一代名将，死得极为惨烈。

公元986年，他为国捐躯后，云、应诸州的宋军守将闻讯，皆弃城而逃。于是，“契丹复据云、应、朔州”。杨业的血，基本上白流了。

契丹人的崛起，是在五代时期。公元936年，石敬瑭曾引契丹兵攻入洛阳，灭了后唐，建立后晋。作为回报，他割让北方的燕云十六州给契丹人，并尊契丹主耶律德光为“父皇帝”。10年后，耶律德光灭了后晋，改契丹国号为辽。

对中原王朝来说，燕云十六州的战略地位极其重要，一日不收复，就一日不得“高枕而卧”。因此，北宋建立后，为解除辽国的威胁，屡屡派兵北伐。

杨延昭是杨家第二代名将，长期镇守边关，多次与辽军交战。据《宋史》记载，他生于公元958年，是杨业的长子，并非杨家将故事中所说的排行第六。

那么，他为何被人称为“杨六郎”？《宋史》里说是因为杨延昭在边关20余年，打了无数次胜仗，“契丹惮之，目为杨六郎(辽人称天狼星为六郎星)”。还有一种说法，辽人认为北斗七星中，第六颗主镇北方，是辽国的克星。他们敬畏杨延昭，认为他是天上的星宿下凡，因此称他为“杨六郎”。

被宋真宗赞为“治兵护塞有父风”的杨延昭，素以智勇兼备、能征善战而著称。公元999年，辽军大举南下，进犯遂城(在今河北保定)。当时正值隆冬，城中人心惶惶，杨延昭突然生出一计。他命人汲水，浇到城头，一夜之间，城墙“坚冰护体”，变得易守难攻。辽军无奈撤退，遂城也因此被称为铁遂城。

在杨家将故事中，杨延昭娶妻柴郡主，也算朝中有人保护。事实上，这只是人们的美好想象。《宋史》里记载，他长期在边关抗击辽军，“以忠勇自效”，却招来朝中很多人的嫉恨。宋真宗能不听谗言，就是对他最大的保护。

公元1005年，宋、辽两国议和，缔结“澶渊之盟”。杨延昭虽是主战派，此时却也无可奈何。随后，他被派去镇守高阳关(在今河北高阳东)，直到公元1014年去世，终年57岁。

2 御敌西夏，杨文广计修筚篥城

《宋史》里记载，杨延昭去世后，宋真宗派人“护榇(chèn棺材)以归，河朔之人多望柩而泣”，他的儿子及门客、随从等，被朝廷量才录用。

杨文广是杨延昭的第三子，也是杨家第三代名将。公元1043年，他曾因在陕南讨贼有功，被授殿直。次年，范仲淹宣抚陕西，“与语奇之，置麾下”。

当时，在范仲淹麾下的除了杨文广，还有名将狄青。公元1052年，岭南发生侬智高叛乱，朝廷派出的杨畋(tián)等安抚使难以平定叛乱，杨文广便随狄青南下平叛。随后，狄青因功升枢密使，杨文广则任邕州(在今广西南宁)知州等，后累迁至左藏库使、带御器械。

所谓带御器械，就是俗话说的御前带刀护卫。杨文广被授予这个官职，也表明了朝廷对他的信任。后来，宋英宗“议宿卫将”时，还说“文广，名将后，且有功”，又提拔杨文广为兴州(今陕西略阳)防御使等。

与父祖均为抗辽名将不同，杨文广主要抗击的不是辽国，而是西夏。

西夏地处西北，是党项人建立的王朝，不仅民风剽悍，而且武器精良。北宋与其交战，往往处于下风，因此需要在边境加强防御。

公元1068年，名将韩琦上奏，建议在秦州(在今甘肃天水)西面修筑筚篥(bìlì)城，以抵御西夏的侵扰。朝廷同意后，韩琦即派杨文广负责此事。

以前，宋军在边境筑城，西夏都会出兵破坏。于是，杨文广声东击西，先透出风声说要到某地修筑喷珠城，待西夏军中计前往，他再迅速赶往筚篥，连夜构筑好防御工事。次日天亮，西夏军追至城下，看到宋军已严阵以待，只得撤退，临走前扬言要带数万骑兵再来破坏。

杨文广一听，立即派兵追杀西夏军，“斩获甚众”。有人问他为何这么做，他说：“我这是先声夺人。此城是两军必争之地，若被敌人占据，就很难再夺回来了。”

此后，杨文广继续镇守西北边境，直到升为定州路副都总管，从西北移镇河北。公元1074年，辽国遣使入宋，“争代州地界”。杨文广向朝廷献上阵图及攻取幽燕之策，可惜还没等到回音，他就去世了。

3 文武全才，“将门学士”说杨畋

当年，杨文广随狄青南下平叛，是因为朝廷派的安抚使拿侬智高没办法。其中，有位安抚使名叫杨畋，字乐道，也是杨家的后人。

史料记载，杨畋的曾祖父叫杨重勋，是杨业的弟弟。论辈分，杨畋该叫杨文广堂叔。

虽是将门之后，杨畋却走上科举之路，成了一名饱读诗书的学士，与范仲淹、欧阳修等朝廷重臣成了好友。公元1050年，他的父亲杨琪去世，次年归葬“洛阳杜泽原(在今孟津)”，是欧阳修写的墓志铭。

在这篇题为《供备库副使杨君墓碑》的铭文中，欧阳修写杨琪“初娶慕容氏，又娶李氏。有子曰畋，贤而有文武材，今为尚书屯田员外郎、直史馆”。71岁的杨琪卒于淮南，杨畋“以其丧，合慕容氏之丧，葬于河南洛阳杜泽原”。

杜泽原为杨家在洛阳的一处家族墓地，杨畋及其妻陶氏等去世后也葬在这里。

杨畋生于公元1007年，进士及第时才20多岁，仕途很顺利。公元1045年，朝廷用人之际，考虑到他是名将之后，便将他由文官转成武职，让他领兵平贼。他转战岭南，“凡十五战，贼溃”，自己也因染上瘴疠而生命垂危，只得请求辞去武职。

回朝后，杨畋曾出使河东，后在家丁父忧。其间因侬智高叛乱，朝廷任命他为“起居舍人、知谏院、广南东西路体量安抚、经制贼盗”。然而，因平叛不力，他又被降为太常博士，后迁吏部员外郎等。

北宋重文抑武，与杨家那些武将相比，杨畋虽然曾被贬官，但也堪称身居高位。一次，朝廷想派他出使契丹，他因曾伯祖杨业是被契丹人所害，“辞不行”。过了一段时间，他被擢升为天章阁待制兼侍读，后改知制诰，再进龙图阁直学士……一直都是皇帝身边的近臣。

公元1062年，56岁的杨畋因病去世，好友苏辙作《杨乐道龙图哀辞并序》，称其归葬“洛阳杜泽原祖墓”。

杨畋身后留下一子，当时还不到一岁，丧事只能由其女婿操办。他居官多年，家中竟无余财，朝廷特赐黄金二百两，并追任其为右谏议大夫。

杨文广的去世时间比杨畋晚12年。在他们叔侄之后，人们更熟悉的，似乎就是故事中的杨家将了…… (本系列完) （洛阳晚报首席记者 张广英 通讯员 郭辉）