他一人下海，带动家族200多人经商（纪念改革开放40年）

1978年12月，随着十一届三中全会召开，我国开始实施改革开放政策。市场大闸一经打开，改革的浪潮就逐渐澎湃起来，有梦想、有闯劲的创业者开始在市场中奋力一搏。

一九八〇年签发的营业执照

核心提示

1978年12月，随着十一届三中全会召开，我国开始实施改革开放政策。市场大闸一经打开，改革的浪潮就逐渐澎湃起来，有梦想、有闯劲的创业者开始在市场中奋力一搏。

起初

计划经济不再，个体经营活动开始复苏

在计划经济时代，生产什么、购买什么、销售什么，国家都要下达指标。不在国家计划之内的物品不能卖，而且供应分区域。

1978年12月，十一届三中全会召开，会议的中心议题是“把全党工作重点转移到社会主义现代化建设上来”。市场经济代替计划经济，市场逐步放开了……改革并非一蹴而就，僵化的思维、传统的枷锁不是在一念之间就能改变和去除的，改革开放从沿海到内地也需要一个过程。

市工商局经检支队副支队长李在印回忆说：“1988年，我进入工商系统工作，那时候具有个体色彩的经济活动虽然开始复苏，但从业者还是小心翼翼的。”

效应

一人下海，带动家族200多人经商

改革开放释放出的政策红利，也让一代人对生活有了新的认识，事业也开始转型。1990年，汝州的王武周出差来到洛阳市区，看到关林商贸城内火热的生意场面，就萌发了经商的念头。经过反复考虑，当年38岁的王武周在上有老、下有小的人生爬坡期，毅然离开了生活稳定的工厂，在关林商贸城租了一个摊位，开始奋斗。

市工商局关林分局关林商贸城工商所所长王凯，也在1990年参加工作。王凯说：“当时凌晨三四点，关林商贸城的商户门前可谓车水马龙，天刚亮，外地来此进货的车已经装好货，准备启程了。”

当初的决定和打拼，不仅让王武周为自己挣得人生“第一桶金”，也在亲戚朋友中树起了榜样。他说：“当时我主营工艺品，生意好的时候，只要有货就不愁卖。在数十平方米的店铺内，十几个服务员开单子都来不及，一天的营业收入就有好几万元。”

2000年，王武周花十几万元置办了一辆桑塔纳轿车，这在老家引起不小轰动。王武周在外地某电视台工作的外甥看了心生羡慕，说：“三舅，我也想跟你做生意。”“那哪儿行？你上学花了那么多钱，工作也体面，可不比我天天练摊，风吹日晒的。”虽然王武周多次劝说，但是外甥最终还是从单位辞职下海了。

看着王武周的生意越做越好，家族里越来越多的人跟着他出来做生意。大家对个体户的社会印象，也从最初的看不起到羡慕不已，再到佩服。

王武周说：“现在我们一大家子里，出来经商的就有200多人，关林这块儿的店铺就有20多个。这边的店我只是偶尔来招呼一下，郑州那边还有生意。”

创新

推出工商登记注册大厅，工商“洛阳模式”走在全省前列

民营经济，从昔日不被允许到变成社会主义市场经济的“有益补充”，再到成为“重要组成部分”，从小到大、从弱到强，日渐展现出强有力的活力。

在改革开放之初，我市的私营企业普遍存在于加工制造业，个体户则主要集中在服务业，一般都是开个小饭店、小杂货店。

在2000年前，一直在工商部门负责工商注册工作的李在印，见证了改革开放以来工商注册的变化。他说：“当时，办营业执照不是容易事儿！注册资金难、前置许可难。”注册资金实行实缴制，还要由会计师事务所出具验资报告，仅这一项就挡住了不少人。即便有了资金，可各项前置审批手续这关也不好过。例如，卖彩电要先办彩色电视机专营许可证、开修车店要先办机动车维修经营许可证……

李在印说，那时候，涉及企业和个体户的前置审批事项数不胜数，很多人为此干着急没办法。

1990年，我市的工商注册办理从办公室模式变为柜台模式。李在印认为，这一改变，说明工商部门服务企业的意识已经确立。

1992年，市工商局创新推出了工商登记注册大厅：一套表格告知相关事项，会计师事务所、银行、公安、刻章公司等提供全流程服务，可以说是现在行政服务中心的“缩小版”。这些办事服务理念及做法，在当时全省工商系统内都属超前。

如今，我市工商系统已经实现了多证合一、集群注册、一次办妥、全程线上办理等，市民足不出户通过手机或电脑申请注册，在家就能收到邮寄过来的营业执照。

变迁

由批零店发展而来的大张，见证民营经济的崛起

现在，洛阳遍布大大小小的超市，而在20世纪80年代，人们还不知道超市为何物。

李在印回忆说：“当年看电影里外国人都推个小车大包小包地采购，我们十分羡慕，也不知道人家买东西的地方叫什么。后来，有企业在工商注册时名字里有超市两个字，我们核名时还纳闷既然是卖东西，为啥不叫商店、经销点、小卖部，后来看到南方沿海地区已经有类似的个例，我们才予以核名通过。”

随着改革开放深入，当初力量弱小的民营经济已经发展壮大。从本地一家小批零店发展成知名大企业的大张集团，就是我市民营经济崛起的见证者。

1992年，大张集团当时还是一家面积不足20平方米的糖烟酒批零店，后来创业者们认识到生鲜的重要性，就在超市中尝试生鲜经营项目，这已成为现在大张集团的核心竞争力。

大张集团有关负责人说：“大张是做超市起家的，而在超市的经营品类中，生鲜最累人，损耗也最大。我们能走到今天，靠的就是做我们擅长的，别人却不愿意做的，可又是老百姓最需要的。”

改革开放40年，也是中国民营经济和工商业发展的黄金40年。40年来，民营经济经历风雨，由小到大、由弱变强，如今已撑起中国经济的“半壁江山”，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥着重要作用。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 贾敬献 郭一璠 文/图）

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截至今年9月底，全市已有各类市场主体424563户。

其中，内资企业12300户，注册资本2674.45亿元；私营企业102426户，注册资本5764.93亿元；个体工商户301128户，资金数额366.17亿元；农民专业合作社7999户，出资总额189.51亿元；外资企业710户，注册资本82.22亿美元。